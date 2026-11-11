El mercado de derivados impactó fuerte a inversores luego de una ola de ventas forzadas que agitó el precio y sembró incertidumbre en el ecosistema

La cotización de XRP encadenó cinco jornadas consecutivas en terreno negativo y quedó al borde de una nueva espiral de ventas forzadas, luego de que las plataformas de intercambio ejecutaran el cierre automático de casi u$s39 millones en posiciones alcistas durante una sola rueda, de acuerdo con registros técnicos de CoinGlass.

El episodio puso de manifiesto un desfasaje operativo extremo entre los operadores del mercado de futuros: frente a los casi u$s39 millones drenados en posiciones que apostaban por una recuperación, las liquidaciones de posiciones cortas apenas sumaron u$s366.000, reflejando una asimetría cercana a 100 a 1.

Este desbalance aceleró la corrección bajista en momentos en que el token intentaba consolidarse tras ceder terreno técnico.

El precio del criptoactivo se ubicó entre los u$s1,05 y u$s1,07 al 10 de noviembre de 2026, acumulando una caída del 14% desde que perforó el piso previo de u$s1,26. La mecánica de liquidaciones automáticas -activada cuando las garantías depositadas no alcanzan a absorber las pérdidas acumuladas- profundizó la oferta en el libro de órdenes, dejando al activo en una posición vulnerable frente a los niveles de soporte psicológico.

¿Qué señales emiten el RSI y los gráficos técnicos sobre el precio?

El deterioro en la acción del precio se refleja con claridad en los osciladores de corto y mediano plazo.

Durante octubre de 2026, el activo había rebotado en múltiples oportunidades alrededor de la zona de u$s1,26, e incluso amagó con una recuperación hacia los u$s1,34 el 4 de noviembre.

Sin embargo, la posterior pérdida de volumen confirmó la configuración de un triángulo descendente caracterizado por máximos decrecientes, habilitando una ruptura bajista convalidada por el volumen de liquidación.

Como reflejo de esta racha negativa, el índice de fuerza relativa (RSI) retrocedió hasta los 26 puntos, tocando su registro más bajo en el último trimestre. Si bien un RSI en esos parámetros ratifica el predominio absoluto de las órdenes vendedoras, también sitúa al token en terreno de sobreventa técnica extrema, una condición que en los mercados de criptoactivos suele preceder a rebotes técnicos de corto alcance por toma de ganancias de los vendedores en corto.

¿Por qué el piso de u$s1 define el riesgo de una caída hacia u$s0,86?

La amenaza inmediata sobre la cotización no descansa únicamente en la venta al contado, sino en el volumen de contratos que todavía continúan abiertos en los exchanges:

El interés abierto en futuros de XRP se mantenía en torno a los u$s2.300 millones al 10 de noviembre de 2026 , luego de haber alcanzado una marca de u$s2.510 millones antes de las ventas masivas

Esta magnitud comprueba que persiste un volumen sustancial de capital apalancado que podría verse forzado a liquidar si el mercado continúa profundizando la baja

Bajo este esquema, la mirada de los operadores se concentra en la defensa del soporte de u$s1, una referencia que el token logró preservar en agosto. De perder ese umbral, los análisis técnicos proyectan un objetivo de caída hacia los u$s0,86, lo que representaría un ajuste adicional cercano al 21% desde los u$s1,09. Para revertir el sesgo negativo, el activo necesita recuperar inicialmente los u$s1,14 como señal de alivio primario y superar de manera consistente los u$s1,26 para certificar el regreso formal de los compradores.