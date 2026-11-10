La segunda moneda digital más relevante descendió 4,87% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

La tecnología de Ripple, basada en el algoritmo RippleNet, permite procesar 1.500 transacciones por segundo para optimizar pagos financieros globales.

El mercado cripto global retrocedió un 2,87% hoy, con Bitcoin liderando el sector con un 60,41% de dominio y una capitalización de u$s2,43 billones.

XRP registró este martes una caída del 4,87% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,04 en medio de una corrección general del mercado.

Este martes, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 4,87% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,04, con un mercado circulante equivalente a u$s66.353,13 millones, según Binance.

CoinMarketCap registra este martes 10 de noviembre un total de u$s2,43 billones en capitalización de mercado para más de 40.139 criptomonedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -2,87% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 60,41%, Ethereum lo sigue con un 10,16%, y el resto suma un 29,43%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al martes 10 de noviembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s72.795,69 (-2,67%)

Ethereum: u$s2.014,97 (-5,23%)

BNB: u$s670,18 (-2,54%)

Ripple: u$s1,04 (-4,87%)

XRP: u$s81,84 (-5,81%)

Cardano: u$s0,17 (-4,23%)

Polkadot: u$s0,83 (-5,56%)

Dogecoin: u$s0,07 (-4,40%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 10 de noviembre:

Bitcoin: $121,76 millones

Ethereum: $3,37 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $1.754,23

XRP: $137.438

Cardano: $288,73

Polkadot: $1.398,61

Dogecoin: $112,46

Polygon: $143,34

Además, al martes 10 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.665,90

DAI: $1.651,74

USDC: $1.668,50

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una de las criptomonedas más relevantes, es impulsada por la empresa Ripple. Fue lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con el objetivo de transformar los pagos internacionales y resolver problemas de tiempo y costo en las transferencias bancarias tradicionales.

Contrario a otras criptomonedas, XRP no depende de la minería tradicional como el Proof of Work ni de sistemas como Proof of Stake. Su tecnología, basada en el algoritmo de consenso "RippleNet", permite validaciones rápidas y eficientes, alcanzando 1.500 transacciones por segundo, muy por encima de Bitcoin y Ethereum.

Ripple, la compañía detrás de XRP, ha creado alianzas con bancos y entidades financieras globales. Gracias a estas asociaciones, XRP facilita transacciones rápidas y económicas, consolidando su uso en el sector financiero.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control de Ripple, XRP sigue destacándose como una solución de pagos eficiente. La inversión constante en seguridad e infraestructura ha fortalecido su reputación y confianza en el mercado.

Pese a los problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas más importantes y promueve un futuro prometedor para los pagos globales.