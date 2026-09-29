La firma explicó que Gram Wallet será el producto insignia para gestionar activos digitales, con soporte inicial para Toncoin y stablecoins seleccionadas

El token GRAM, vinculado al ecosistema TON, cayó más del 6% post-anuncio, interpretado como reestructuración y dilución de expectativas.

La iniciativa de Telegram busca diferenciar productos de pagos digitales, utilizando la creciente infraestructura de la blockchain TON con 5M de direcciones.

Telegram redefine su estrategia cripto con el lanzamiento de Gram Wallet para Toncoin y stablecoins, y renombra su Wallet a “Walt”.

Telegram avanza en su estrategia cripto con el lanzamiento de Gram Wallet, una nueva billetera digital integrada en su ecosistema, y el renombramiento de su actual servicio Wallet bajo el nombre de "Walt".

El movimiento busca diferenciar sus productos y posicionar la identidad de la plataforma en el mercado de pagos digitales.

Telegram lanzó nueva billetera cripto y renombró su wallet principal

La compañía explicó que Gram Wallet será el producto insignia para gestionar activos digitales dentro de la aplicación, con soporte inicial para Toncoin y stablecoins seleccionadas.

El objetivo es ofrecer una experiencia más fluida para los usuarios que ya utilizan Telegram como canal de compraventa y transferencias, y aprovechar la infraestructura de la blockchain TON.

El cambio de nombre de Wallet a Walt responde a una estrategia de branding que apunta a evitar confusiones entre los distintos servicios financieros de la plataforma.

Mientras Gram Wallet servirá como la billetera principal para pagos tokenizados y transferencias entre usuarios, Walt quedará orientada a funciones más básicas de almacenamiento y gestión de activos.

Telegram redefine su estrategia cripto con Gram Wallet y el nuevo servicio llamado Walt

La decisión llega en un momento de fuerte expansión del ecosistema TON, que recientemente superó los 5 millones de direcciones activas y consolidó su posición como una de las blockchains con mayor crecimiento en aplicaciones sociales y de mensajería.

Telegram busca capitalizar esa tendencia y convertirse en un actor relevante en el mercado de pagos digitales, integrando servicios financieros directamente en su aplicación.

Al ofrecer billeteras nativas, la compañía se posiciona frente a rivales como WhatsApp, que explora pagos en mercados emergentes, y frente a plataformas como WeChat, que ya integran servicios financieros en su ecosistema.

GRAM, el token del ecosistema Telegram, cae un 6% tras el anuncio

Tras el anuncio, el token GRAM, vinculado al ecosistema TON y a la nueva billetera Gram Wallet de Telegram, cayó más de un 6% y recortó las ganancias acumuladas en las últimas semanas.

El retroceso se produjo inmediatamente después de que Telegram confirmara el lanzamiento de Gram Wallet y el renombramiento de su servicio Wallet bajo el nombre de "Walt".

Aunque la noticia fue presentada como un paso hacia la consolidación de su infraestructura financiera digital, el movimiento fue interpretado como una señal de reestructuración que diluiría expectativas previas sobre la integración de pagos tokenizados en la aplicación.

En las primeras horas posteriores al anuncio, GRAM llegó a perder más del 6,3% y se ubicó en torno a los u$s2,14, tras haber alcanzado máximos de u$s2,28 días antes.

El volumen de operaciones también se disparó, lo que sugiere que parte de los traders aprovecharon la noticia para tomar ganancias luego de un rally que había impulsado al token más de un 20% en septiembre.

El ecosistema TON, por su parte, continúa mostrando señales de crecimiento, con un aumento sostenido en aplicaciones descentralizadas vinculadas a mensajería y pagos.