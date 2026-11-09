Ethereum enfrenta un cambio de paradigma. Su cofundador descarta la tesis deflacionaria y prioriza seguridad, descentralización y custodia privada

Buterin propone reforzar la seguridad, privacidad y estabilidad de ETH para sostener su capitalización y valor a futuro.

La quema de comisiones de Ethereum, implementada con EIP-1559 en 2021, nunca fue un piso de precio real para ETH.

Vitalik Buterin impulsa nuevo enfoque para Ethereum: ETH debe ser una reserva de valor, no solo un token de quema de comisiones.

Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, sostuvo que la red debe enfocarse en ETH como reserva de valor y dejar de presentarlo como un token de quema de comisiones, una tesis que, según él, "nunca fue tan fuerte como parecía".

Lo planteó en un extenso hilo publicado en X este domingo 8 de noviembre, tras Devcon 8, la cumbre de desarrolladores de Ethereum en Mumbai. El mensaje pone en duda una de las narrativas que más impulsó al precio de ETH: la del activo deflacionario o "ultrasound money".

Qué dijo Vitalik Buterin sobre la quema de Ethereum

El mecanismo de quema de Ethereum nació en 2021 con la actualización EIP-1559, que destruye una parte de cada comisión. Buterin aclaró que no propone eliminarlo: "Está bien y es bueno", escribió.

Pero bajó las expectativas: "No deberíamos lamentarnos si la quema de comisiones queda por debajo del 10% del punto de equilibrio de forma indefinida"; el valor de ETH viene de otro lado. Ese umbral es donde la quema compensa la emisión de nuevos ETH.

Por qué la quema de comisiones nunca fue un piso para el precio

La teoría de la quema sostenía que las comisiones destruidas ponían un piso al valor de ETH. Buterin lo explicó: si un token quema u$s1.000 millones por año con una tasa de descuento del 4%, su valor mínimo teórico sería de u$s25.000 millones.

"Pero acá está el problema: esto nunca fue un piso real", advirtió. La mayor parte de la quema de 2021 a 2023 vino de actividad interna del mundo cripto, que se derrumba cuando cae el precio. Citó una venta de terrenos digitales que quemó u$s180 millones en comisiones en un día.

Los números on-chain lo confirman: en 2022 se quemaron cerca de 1,48 millones de ETH y en lo que va de 2026, unos 19.200 ETH. Según ultrasound.money, la oferta de ETH hoy supera la del Merge de 2022.

El costo de convertir a Ethereum en una "empresa"

Según Buterin, justificar una capitalización de u$s270.000 millones solo con la quema obligaría a Ethereum a operar como una gran corporación. Tomó como referencia a L'Oréal, la cosmética francesa que destina cerca del 0,58% de su valor de mercado a investigación y desarrollo.

Replicarlo exigiría unos 700.000 ETH por año desde el protocolo y recortaría en dos tercios los ingresos de los validadores. Ese gasto, advirtió, "quebraría a la Fundación Ethereum casi de inmediato".

Subir comisiones para quemar más, agregó, "podría dejar afuera a usuarios, incluidos algunos que quizás necesiten más la privacidad y la seguridad". En junio ya había surgido una propuesta para redirigir recompensas de staking para financiar bienes públicos.

Ethereum como reserva de valor: qué propone Buterin

La alternativa de Buterin pasa por reforzar los atributos que hacen confiable a ETH, con una métrica principal: "sobrevivir". "En la era de la disrupción de la IA, la estabilidad será muy valorada", escribió.

Sus prioridades:

Seguridad conservadora, resistente a la computación cuántica

Custodia segura y privada, con billeteras multifirma

Transacciones sin censura de los constructores de bloques

Nodos propios en equipos hogareños, como el que corre en su notebook

Más activos del mundo real tokenizados, que darían a ETH nuevos usos

El giro llega con ETH lejos de sus máximos: en la mañana de este 9 de noviembre, cotizaba cerca de los u$s2.125, con una capitalización de u$s259.000 millones, según los datos de CoinMarketCap.