La criptomoneda número cinco descendió 2,84% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

La blockchain es una opción rápida y económica para DeFi y NFT, aunque enfrentó desafíos de interrupciones en su red.

Solana cotiza a u$s86,48 con un descenso del 2,84% este lunes, y su capitalización es de u$s51.117 millones.

Este lunes, Solana reportó un descenso de 2,84%, ubicándose en u$s86,48, con una capitalización de mercado de u$s51.117,69 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,49 billones este lunes 9 de noviembre, según datos de CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un -1,53% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,23%, Ethereum ocupa un 10,40%, y el resto representa un 29,37%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al lunes 9 de noviembre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s74.709,38 (-1,21%)

Ethereum: u$s2.123,07 (-4,57%)

BNB: u$s686,46 (-1,28%)

Ripple: u$s1,09 (-5,25%)

Solana: u$s86,48 (-2,84%)

Cardano: u$s0,18 (0,06%)

Polkadot: u$s0,88 (-0,67%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al lunes 9 de noviembre:

Bitcoin: $125,78 millones

Ethereum: $3,58 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $1.847,32

Solana: $146.315

Cardano: $302,20

Polkadot: $1.479,80

Dogecoin: $117,82

Polygon: $151,92

En tanto, este lunes 9 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.677,10

DAI: $1.671,63

USDC: $1.678,10

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.