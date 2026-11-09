En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal retrocedió 1,20%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

Conoce cotizaciones detalladas de criptomonedas clave en dólares y pesos argentinos, explorando el origen y desafíos de Bitcoin.

El mercado global de criptomonedas decreció un 1,53% en 24h, alcanzando u$s2,49 billones. Ethereum sigue a Bitcoin con 10,40%.

Bitcoin cayó un 1,20% a u$s74.715,11 el lunes, manteniendo su dominancia en el mercado cripto con u$s1,5 billones de capitalización.

Bitcoin bajó 1,20% en las últimas 24 horas, situándose en u$s74.715,11 por unidad este lunes, con una capitalización de u$s1,50 billones, según Binance.

Las criptomonedas suman este lunes 9 de noviembre una capitalización global de u$s2,49 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.130 monedas.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -1,53% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 60,23%, seguido de Ethereum con un 10,40%. Las restantes monedas alcanzan un 29,37%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al lunes 9 de noviembre, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s74.715,11 (-1,20%)

Ethereum: u$s2.123,07 (-4,57%)

BNB: u$s686,46 (-1,28%)

Ripple: u$s1,09 (-5,25%)

Solana: u$s86,48 (-2,84%)

Cardano: u$s0,18 (0,07%)

Polkadot: u$s0,88 (-0,66%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al lunes 9 de noviembre:

Bitcoin: $125,78 millones

Ethereum: $3,58 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $1.847,32

Solana: $146.315

Cardano: $302,20

Polkadot: $1.479,80

Dogecoin: $117,82

Polygon: $151,92

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al lunes 9 de noviembre:

USDT: $1.677,10

DAI: $1.671,63

USDC: $1.678,10

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador desconocido conocido como Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es crear una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin opera a través de un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, aunque tiene como inconveniente un alto consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un resguardo de valor, comparado con el oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que ha atraído a inversores interesados en proteger su dinero de la inflación.

A pesar de sus éxitos, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de las transacciones en su red. Para mejorar estos aspectos, se han propuesto soluciones como la Lightning Network.

Bitcoin también ha sido criticada debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante y con un impacto notable en el ámbito financiero global.