Belén Haves es licenciada en comunicación, se desempeñó durante tres años como líder de productos en ITTI y el jueves se enteró de que estaba suspendida treinta días junto a unos novecientos compañeros. Para entonces ya le habían quitado los accesos a todas sus herramientas de trabajo y seguía sin cobrar el sueldo de octubre, un mes que había trabajado completo.

"Estamos como en un limbo", resume a iProUP. La profesional era una de los casi 900 de los trabajadores argentinos de la firma tecnológica del Grupo Vázquez de Paraguay, que prestaba servicios a Ueno Bank desde el barrio porteño de Belgrano. La secuencia que describen los empleados no empezó con una comunicación de la compañía sino con las noticias.

"Nos enteramos por los medios de comunicación de la situación de la empresa el martes por la mañana", contó Mauricio Keorkis, trabajador de ITTI. Dos días después llegó la notificación formal, y fue un correo electrónico.

"El único aviso fue a través de un mail, así como se los digo, un mail muy general a todos nosotros, que estamos suspendidos por 30 días", relata Belén.

Lo que vino después fue silencio. "Nuestra líder de recursos humanos, la de más arriba, porque el resto estaba como nosotros, desapareció. No responde el celular, hace un rato me enteré que renunció", detalla. Y hacia arriba la cadena se corta directamente. "De más arriba, la verdad es que están todos presos, entonces la gente huyó, o sea, no tenemos a nadie".

A todo esto, lLa empresa atribuyó la decisión a la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, que según su propio planteo le cortó el financiamiento y la operación. Algunos empleados quedaron clasificados como esenciales y deben seguir trabajando desde sus casas, sin cobrar.

Belén Haves, una de los 900 empleados argentinos del Grupo Vázquez en Argentina

La compañía informó que va a mantener la cobertura de medicina prepaga, incluida la de los familiares, y reconoció que está buscando fondos para pagar los sueldos de octubre y asegurar los de noviembre, sin dar plazos. Los pagos complementarios que varios esperaban a través de la plataforma Deel tampoco llegaron.

Los ahora ex trabajadores niegan que la cobertura de salud continúe vigente, incluso advierten sobre casos de embarazadas que quedaron sin ese sostén fundamental.

Dejaron Mercado Libre, Naranja X y Santander por esta apuesta

"Acá había perfiles tremendos de profesionales", describe Belén a iProUP. Y enumera de dónde venían. "Gente que venía de Mercado Libre, de PedidosYa, de empresas como Naranja X, Santander". Son compañías estables, grandes, con trayectoria en el mercado argentino. Varios de esos profesionales dejaron esos puestos para sumarse al proyecto paraguayo.

Dos cosas ejercieron como gancho. La primera fue la plata. "La propuesta económica era muy buena, entonces varios somos los que nos movimos de donde estábamos para apostar acá", admite Haves. Los reportes del sector ubican algunos de esos salarios en hasta u$s3.000 y estiman que las remuneraciones estaban hasta un 50% por encima del promedio de la industria.

La segunda fue el proyecto en sí. "Era una empresa que prometía muchísimo crecimiento, estaban recién empezando", relata.

"El desafío era bancarizar a la gente de Paraguay, que tiene mucha desigualdad social, y la idea era llevar este banco digital, o sea, dentro de un celular, de la aplicación, a cualquier persona que tenga cualquier tipo de negocio o que necesite tener una cuenta, tener una tarjeta de crédito, poder formar parte de un banco", completa.

Es decir, un grupo de profesionales argentinos dejó empleos estables para construir inclusión financiera en el país vecino y terminó sin cobrar por un desfalco que no cometió. Los tres millones de clientes con los ahorros bloqueados son, además, exactamente la población que ese equipo estaba tratando de bancarizar.

El sobresueldo del 50% tampoco era gratis, aunque nadie lo haya leído así en el momento. En cualquier mercado, pagar muy por encima del promedio es la forma de compensar un riesgo. Ese riesgo existía y se materializó.

La trampa legal de no despedir

Al no estar desvinculados, los trabajadores quedan en una situación con tres candados simultáneos:

No cobran sueldo , porque la suspensión es sin goce de haberes

, porque la suspensión es sin goce de haberes No cobran indemnización , porque no hay despido que la dispare

, porque no hay despido que la dispare Y no acceden al seguro por desempleo, porque ese beneficio requiere la extinción del vínculo

Belén lo formula sin vueltas. "Sin haber cobrado nuestro sueldo correspondiente a octubre y muchísimo menos indemnización, porque no estamos desvinculados, no sabemos bien en qué estado estamos".

Si un trabajador renuncia para tomar otro empleo, puede debilitar su reclamo posterior. Es decir que el vínculo que no les paga nada es el mismo que les conviene no romper, lo que convierte la búsqueda de trabajo en una decisión jurídicamente riesgosa.

"Legalmente estamos perdidos", sostiene Belén. "Acá en Argentina la empresa es fantasma, no tiene bienes, y en Paraguay está todo embargado, entonces no hay nadie". Su conclusión es que el reclamo tendría que hacerse en el otro país.

"La demanda tiene que ser en Paraguay, directamente con gente de allá", plantea al ser consultada por iProUP.

El problema es que ese camino tampoco está despejado. Demandar en Paraguay significa reclamarle a un grupo cuyo banco está intervenido por el Banco Central, con ocho ejecutivos detenidos, entre ellos su presidente Juan Manuel Gustale y su CEO Federico Miguel Vázquez, y con un pedido de prisión preventiva para el fundador de la entidad. En términos prácticos, implica ponerse en una fila detrás de tres millones de depositantes.

El cuadro quedaría de esta manera. Un juicio laboral en Argentina tiene buenas chances de ganarse y pocas de cobrarse. Y un juicio en Paraguay tiene un deudor identificable y una cola interminable. Los trabajadores todavía no definieron estrategia legal ni consiguieron un estudio que los represente.

La situación personal de varios agrava el cuadro. "Chicas embarazadas, tengo una amiga que está por parir la semana que viene", enumera Haves. "Gente con tratamientos médicos. Es tremendo, es muy cruel".

ITTI tenía alrededor de 1.500 empleados en Argentina. En agosto recortó cerca de 300 puestos y atribuyó la decisión a una reestructuración.

Un portal para nuevas oportunidades

La única respuesta organizada hasta ahora salió del grupo afectado, no de la empresa ni de un sindicato.

"Estamos todos ahora adentro de un portal que armamos nosotros con un compañero, sumando los perfiles, porque estamos todos desempleados", cuenta Belén. Y describe en qué condiciones lo hicieron. "Nosotros armamos la web en estos dos días, juntando la poca energía que tenemos para poder llegar a distintos lugares y que nos contraten, que nos busquen".

Las fintech argentinas salieron a la caza del talento despedido de Ueno Bank, con billeteras virtuales, entidades de pago y sociedades de bolsa buscando incorporar perfiles. Federico Ogue, exCEO y fundador de Buenbit y actual directivo de Balanz, pidió públicamente listados de exempleados para coordinar entrevistas.

Daniel Monastersky, abogado especializado en derecho informático y ciberseguridad, abrió un registro gratuito y sin fines comerciales para profesionales de datos, privacidad, ciberseguridad, gobierno de datos e inteligencia artificial, al que los reclutadores pueden acceder directamente.

El interés es real pero todavía no se tradujo en nada concreto. "Por ahora, que yo sepa, no hay nadie que haya conseguido", responde Haves cuando se le pregunta si alguien se reubicó. Reconoce que hubo mensajes y empresas interesadas, y que algunos compañeros pueden estar avanzando en entrevistas, pero al momento de esta charla no había ninguna reincorporación confirmada.

La absorción además no es inmediata ni completa. Mil profesionales senior entrando al mercado al mismo tiempo es un shock de oferta que ninguna industria procesa en una semana, menos en un sector donde ya existe un trabajador fintech por cada tres bancarios en Argentina pero cuya escala sigue siendo acotada frente al sistema tradicional.