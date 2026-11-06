Con 165.000 nuevos puestos en octubre, la economía estadounidense presiona los rendimientos a 10 años al 4,87%. Qué pasa con acciones y bonos.

La solidez del mercado laboral estadounidense volvió a descolocar las proyecciones de los analistas globales. Este viernes 6 de noviembre de 2026, los registros oficiales de nóminas no agrícolas mostraron la creación de 165.000 puestos de trabajo durante octubre, una cifra que más que duplicó los 70.000 empleos que anticipaba el consenso de Wall Street, según detalló un reporte estratégico elaborado por el equipo de Research de Balanz.

El dinamismo laboral estuvo apuntalado casi en su totalidad por el sector privado, que aportó 159.000 nuevas posiciones frente a las 65.000 previstas. El informe de la sociedad de bolsa local remarcó además que los datos de septiembre fueron corregidos al alza: la medición no agrícola general se elevó de 29.000 a 60.000 puestos, mientras que la generación de empleos privados del mes anterior se recalculó desde los 46.000 originales hasta los 78.000 puestos finales.

En el desglose por actividades económicas, el impulso provino primordialmente de los servicios empresariales y profesionales, que sumaron 70.000 trabajadores, seguidos por el rubro de educación y servicios de salud con 53.000 colocaciones. La única contracara negativa de la medición se concentró en el segmento de ocio y hospitalidad, que registró una contracción de 13.000 puestos en el período analizado.

Cómo reaccionaron los indicadores de desempleo y participación laboral

El desempeño de los indicadores sociolaborales confirmó que la economía norteamericana mantiene un nivel de actividad robusto sin signos de enfriamiento inmediato:

La tasa de desocupación quebró los pronósticos del mercado y retrocedió al 4,1%, cuando los analistas esperaban que permaneciera estable en el 4,2%

La tasa de participación laboral registró una leve mejoría al posicionarse en 61,9%, superando tanto el registro previo como la previsión de los operadores, que coincidían en ubicarla en un 61,8%

Esta combinación de menor desocupación con mayor cantidad de personas activas buscando trabajo ratifica que la absorción de mano de obra continúa firme. Lejos de ceder ante el costo del dinero, la demanda laboral sostiene los ingresos de las familias, agregando un componente de resistencia sobre la evolución del consumo.

Qué impacto tiene el dato en los bonos del Tesoro y en las tasas de la Fed

La fortaleza de las cifras laborales modificó de inmediato los cálculos de los operadores bursátiles respecto de los próximos pasos de la política monetaria en Washington:

Los rendimientos de los títulos de deuda soberana profundizaron la tendencia alcista que ya venían exhibiendo en las operaciones previas

En la curva de rendimientos, el tramo de 2 a 10 años avanzó entre 3 y 5 puntos básicos, ubicando la tasa de referencia del bono a 10 años en 4,87% , con una suba diaria de 3,3 puntos básicos

Los índices de renta variable mantuvieron el sendero previo a la noticia, con los futuros del S&P 500 subiendo un 0,2% y el Nasdaq avanzando un 1,5%

Para la banca de inversión y las mesas de dinero locales, el resultado de octubre inclina la balanza hacia un endurecimiento monetario en la última reunión del año del banco central estadounidense. De acuerdo con el relevamiento de Balanz, el mercado financiero ya le asigna un 79% de probabilidades a un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés de la Reserva Federal en su encuentro de diciembre, una variable que continuará condicionando el costo del endeudamiento internacional para los mercados emergentes y los activos argentinos.