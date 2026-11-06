Con una agenda enfocada en la transparencia financiera, la senadora prepara nuevas audiencias que pondrán a prueba proyectos blockchain en EEUU

Clarity ACT, proyecto para regular criptoactivos, deberá pasar por su comité, donde ya lo rechazó por "seguridad nacional".

Elizabeth Warren presidirá el Comité Bancario del Senado, ganando gran poder de supervisión sobre el sector cripto en EE. UU.

Elizabeth Warren, una de las principales críticas de las criptomonedas en el Congreso de Estados Unidos, se perfila para presidir desde enero el Comité Bancario del Senado, un cargo que le daría poder de citación sobre empresas cripto y la llave de cualquier nueva versión de Clarity ACT.

El cambio se explica por el resultado de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas ganaron el control del Senado. Según publicó The Wall Street Journal el 5 de noviembre, Warren, hoy la principal figura demócrata del comité, pasaría a ocupar la presidencia que ejerce el republicano Tim Scott.

La designación todavía no es oficial: la conducción de los comités la define el partido mayoritario, y el nuevo Congreso asume a comienzos de enero de 2027.

Qué poder sumaría Elizabeth Warren en el Comité Bancario

El Comité Bancario del Senado supervisa a la Reserva Federal, los bancos, el mercado de valores y buena parte de la agenda de activos digitales.

Hasta ahora, Warren solo podía enviar cartas a las compañías, que no estaban obligadas a responder. Como presidenta, tendría poder de citación para exigir documentos y testimonios.

También manejaría la agenda de audiencias y el tratamiento de las nominaciones a organismos como la SEC, el regulador bursátil estadounidense. Con mayoría propia, los demócratas podrían frenar candidatos impulsados por Donald Trump.

Cuáles serían las prioridades de Warren sobre criptomonedas

La agenda de Warren sobre criptomonedas ya tiene frentes abiertos. Según The Wall Street Journal, entre sus primeras prioridades figuran el posible uso de información privilegiada en mercados de predicción, la protección al consumidor en empresas cripto y presuntos conflictos de interés vinculados con Trump y su familia.

El primer punto tiene un antecedente reciente. El 28 de octubre, Warren y el senador republicano John Curtis enviaron una carta a Kalshi y Polymarket para consultar cómo previenen el uso de información privilegiada en apuestas electorales.

Además, la senadora cuestionó a la Oficina del Contralor de la Moneda, conocida como OCC, por permitir que nueve compañías cripto operen como bancos, entre ellas Coinbase. En mayo, también pidió a la SEC investigar si World Liberty Financial, la empresa cripto de la familia Trump, engañó a inversores.

Qué pasa con Clarity ACT si Warren preside el comité

Clarity ACT, el proyecto que busca definir qué organismo regula cada criptoactivo en Estados Unidos, quedó frenada el 15 de septiembre, cuando no reunió los 60 votos necesarios en una votación procedimental del Senado. El resultado fue 49 a 50.

Warren encabezó la oposición demócrata. "El proyecto sigue sin proteger adecuadamente a los inversores, a nuestro sistema financiero y a nuestra seguridad nacional", sostuvo. También advirtió que el texto no impedía a Trump sumar otros u$s1.400 millones en ganancias cripto. "Este proyecto debería llegar muerto", agregó.

Cualquier nueva versión tendría que pasar primero por el comité que ella presidiría. El proyecto ya había superado esa instancia en mayo, por 15 votos a 9, antes de que se fijara la fecha de votación de la iniciativa.

El poder de Warren sobre la regulación cripto tendrá contrapesos: la Comisión de Agricultura del Senado tiene jurisdicción sobre la CFTC, el regulador de derivados al que la ley Clarity buscaba darle más facultades, y cualquier ley seguirá necesitando mayorías en el Congreso y la firma presidencial.

Mientras tanto, los titulares de la SEC, Paul Atkins, y de la CFTC, Michael Selig, se comprometieron tras el traspié de la Clarity a avanzar con reglas cripto bajo sus facultades actuales.