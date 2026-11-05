Con una merma del 5,52% en las últimas 24 horas, la segunda mayor cripto sigue al baja. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales

Los dólares cripto cotizan en pesos por encima de los $1.665 en la plaza local, liderados por USDT a $1.666 y USDC a $1.668,90.

El mercado global de criptomonedas retrocedió 5,11% con bajas generales en altcoins como Ethereum, que descendió un 7,54%.

El precio de Bitcoin cayó 5,52% en 24 horas y cotiza a u$s76.065,82, mientras que en Argentina alcanza los $127,19 millones.

Este jueves, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un retroceso de 5,52% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s76.065,82, con un mercado circulante equivalente a u$s1,53 billones, según Binance.

CoinMarketCap registra este jueves 5 de noviembre una capitalización de u$s2,55 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 40.125 monedas.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -5,11% en las últimas horas. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 59,98%, seguido de Ethereum con el 10,73%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el jueves 5 de noviembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s76.065,82 (-5,52%)

Ethereum: u$s2.237,89 (-7,54%)

BNB: u$s690,30 (-4,12%)

Ripple: u$s1,21 (-7,22%)

Solana: u$s89,54 (-6,17%)

Cardano: u$s0,18 (-7,94%)

Polkadot: u$s0,91 (-4,35%)

Dogecoin: u$s0,07 (-7,27%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al jueves 5 de noviembre:

Bitcoin: $127,19 millones

Ethereum: $3,74 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.016,45

Solana: $149.543

Cardano: $302,17

Polkadot: $1.529,92

Dogecoin: $119,59

Polygon: $155,79

Además, al jueves 5 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.666

DAI: $1.665,14

USDC: $1.668,90

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que cambió la forma de hacer transacciones en el sistema financiero global. Su propósito es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un mecanismo de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones realizando cálculos matemáticos complejos. Este sistema garantiza la seguridad de la red, aunque con un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparable con el oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los desafíos en cuanto a escalabilidad y altos costos de transacción, soluciones como la Lightning Network han sido desarrolladas para mejorar la eficiencia.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa y con un gran impacto en el sector financiero global.