El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron nuevas bajas; el dólar CCL propuso una suba marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios
05.11.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.555 este jueves 5 de noviembre y financieros cierran mixtos
El dólar blue (o informal) baja $15 consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) perdió $0,39 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.571,84.
Por otro lado, el dólar cripto desciende $0,76, a $1.659,23.
"Hoy es uno de los peores días de la gestión Milei", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El riesgo país casi en los 1000 puntos, las brechas cambiarias se estiran".
"La renta variable y fija estuvieron muy vendedores. Fue un mal día que fue en línea con el resto del mundo, pero la Argentina, un poquito mejor", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.570 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP descendió $2,60, a $1.575,68.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $9,26, a $1.687,68.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluye sin cambios, a $2.041,00.
En tanto, el dólar mayorista bajó $1,5, a $1.545,50.