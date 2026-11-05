El dólar MEP y el dólar mayorista experimentaron nuevas bajas; el dólar CCL propuso una suba marginal; y el dólar tarjeta concluyó sin cambios

Expertos como Marcelo Trovato de Pronóstico Bursátil lo califican como "uno de los peores días" de la gestión Milei.

El dólar oficial perdió $0,39, el cripto $0,76 y el MEP $2,60; solo el CCL ganó $9,26, estirando brechas cambiarias.

El dólar blue bajó $15 cotizando a $1.555,00, mientras el oficial, cripto, MEP y mayorista también descendieron.

El dólar blue (o informal) baja $15 consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) perdió $0,39 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.571,84.

Por otro lado, el dólar cripto desciende $0,76, a $1.659,23.

"Hoy es uno de los peores días de la gestión Milei", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El riesgo país casi en los 1000 puntos, las brechas cambiarias se estiran".

"La renta variable y fija estuvieron muy vendedores. Fue un mal día que fue en línea con el resto del mundo, pero la Argentina, un poquito mejor", remarca.