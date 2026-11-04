El incidente, vinculado por el FBI a actores norcoreanos, busca recuperar la confianza y fortalecer la seguridad cripto.

La plataforma amplió su sistema de Prueba de Reservas (PoR) de 10 a 44 criptomonedas desde el 4 de noviembre.

Binance anunció que ya restituyó aproximadamente el 98% de los activos afectados por el robo de u$s6.300 millones y que amplió de 10 a 44 la cantidad de criptomonedas incluidas en su sistema de Prueba de Reservas (Proof of Reserves o PoR).

La actualización, publicada este miércoles, llega después de que la plataforma comenzara a rehabilitar los retiros de criptomonedas y comunicara que asumiría las pérdidas con recursos propios, sin trasladar el impacto económico a sus clientes.

Según informó la compañía, ya reservó más del 100% de los fondos necesarios para cubrir el incidente y continúa adquiriendo los tokens que todavía faltan para completar la restitución.

El 2% pendiente presenta una dificultad adicional: se trata de activos con menor liquidez, por lo que conseguir las cantidades necesarias en el mercado puede llevar más tiempo. La empresa aseguró que realizará esas compras tanto en mercados tradicionales como a través de operaciones extrabursátiles (OTC), mientras continúa publicando actualizaciones sobre el proceso.

Binance amplía sus reservas cripto tras el hackeo

Uno de los anuncios más relevantes de esta actualización es la ampliación de la cobertura de su Prueba de Reservas. La nueva foto, tomada el 4 de noviembre a las 00:00 UTC, contempla 44 criptomonedas, frente a las 10 incluidas en la medición anterior.

El mecanismo busca que los usuarios puedan comprobar que los activos que mantienen en Binance cuentan con respaldo suficiente. En concreto, una vez generada la prueba criptográfica, los clientes que tengan cualquiera de los tokens incluidos podrán verificar de manera independiente que sus saldos están respaldados en una proporción de al menos 1:1. Sin embargo, la verificación todavía no está disponible en su totalidad.

Binance argmentó que generar la prueba completa de conocimiento cero (zero-knowledge proof o ZK) demandará aproximadamente entre 50 y 60 horas, debido a la carga computacional del procedimiento.

La diferencia es importante: la publicación de una nueva instantánea permite actualizar la información sobre las reservas, pero la prueba criptográfica completa es la que habilita la comprobación independiente por parte de los usuarios. La iniciativa también busca recuperar la confianza después de un episodio que volvió a poner bajo la lupa los riesgos de mantener criptomonedas en plataformas centralizadas.

Cómo avanza Binance después del robo de u$s6.300 millones

El incidente comenzó el 29 de octubre, cuando atacantes lograron comprometer sistemas internos vinculados a las billeteras operativas de Binance y ejecutaron transferencias no autorizadas de activos digitales. La dimensión del episodio lo convirtió en uno de los golpes más importantes de la historia del sector. La investigación preliminar de la compañía describió una operación sofisticada que involucró ingeniería social, dispositivos comprometidos y accesos a herramientas internas.

En su reconstrucción, Binance explicó que los atacantes aprovecharon una cadena de vulnerabilidades para acceder al servicio de firma de transacciones y mover fondos hacia direcciones bajo su control. El FBI vinculó el incidente con actores norcoreanos. La respuesta incluyó la suspensión temporal de operaciones, el trabajo con otros participantes de la industria para congelar activos y la implementación de medidas adicionales de seguridad.

La compañía también informó que una parte de los fondos fue congelada o interceptada durante las tareas de rastreo. En paralelo, decidió utilizar recursos propios para reponer los saldos afectados, una estrategia que ya había comenzado a mostrar resultados en las actualizaciones anteriores.