La criptomoneda número dos en capitalización ganó 6,65% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum impulsa la tokenización de activos (NFTs, stablecoins) y la Web3, descentralizando el control de datos.

Bitcoin domina el mercado con 60,04% de participación; otras criptomonedas también registran alzas en su valor.

Según Binance, Ethereum subió un 6,65% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s2.434,04 este miércoles, con una capitalización de mercado de u$s297.413,14 millones.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,70 billones este miércoles 4 de noviembre, con 40.122 monedas en circulación.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un 4,06% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 60,04%, Ethereum ocupa un 11,01%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 28,94%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al miércoles 4 de noviembre, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s80.590,48 (4,37%)

Ethereum: u$s2.434,04 (6,65%)

BNB: u$s718,03 (2,87%)

Ripple: u$s1,33 (4,41%)

Solana: u$s97,19 (4,50%)

Cardano: u$s0,20 (5,15%)

Polkadot: u$s0,98 (5,12%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,68%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, miércoles 4 de noviembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $135,77 millones

Ethereum: $4,09 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.246,15

Solana: $164.128,20

Cardano: $337,52

Polkadot: $1.659,87

Dogecoin: $131,39

Polygon: $160,50

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al miércoles 4 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.673,70

DAI: $1.677,01

USDC: $1.676,30

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum se lanzó en 2015 como un proyecto innovador, creado por Vitalik Buterin y su equipo, con el objetivo de ir más allá de las capacidades de Bitcoin.

Mientras que Bitcoin demostró el potencial de la blockchain para crear una moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan sin intervención humana, lo que asegura la automatización de procesos y la eliminación de intermediarios.

En 2014, Ethereum logró un exitoso financiamiento colectivo que permitió su lanzamiento oficial, junto con la criptomoneda Ether (ETH).

Desde su creación, los contratos inteligentes han sido fundamentales para la red, permitiendo la automatización de transacciones y acuerdos de manera eficiente y segura.

Ethereum también popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas digitales, como las stablecoins, cuyo valor está respaldado por activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha abierto nuevas puertas en el ámbito de la propiedad digital.

La creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió a otros proyectos desarrollar sus propias redes basadas en la estructura de Ethereum, como es el caso de BNB y Avalanche.

Además, con la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, Ethereum ha logrado mejorar su escalabilidad, reduciendo costos y aumentando la eficiencia de las transacciones.

Además de sus logros tecnológicos, Ethereum también ha sido un impulsor clave de la Web3, un concepto que promueve una Internet descentralizada.

Esta nueva Internet pone el control de los datos en manos de los usuarios, garantizando mayor privacidad y autonomía al eliminar la necesidad de intermediarios como gobiernos y empresas.