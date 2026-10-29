En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 1,10%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Impulsó la Web3, tokenización (NFTs, stablecoins) y soluciones de escalabilidad, como Optimism y zkSync.

Fundada por Vitalik Buterin en 2015, Ethereum revolucionó el blockchain con contratos inteligentes y dApps.

Ethereum cotiza a u$s2.313,99, alcanzando una capitalización de u$s282.707 millones y subiendo 1,07% en 24h.

Este jueves, Ethereum, logró una capitalización de u$s282.707,07 millones, tras experimentar un alza de 1,07% en las últimas 24 horas, operando a u$s2.313,99 en la plataforma de Binance.

CoinMarketCap registra este jueves 29 de octubre un total de u$s2,68 billones en capitalización de mercado para más de 40.048 criptomonedas.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -0,78% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 59,97%, Ethereum le sigue con un 10,57%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,46%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, jueves 29 de octubre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s79.959,61 (-0,92%)

Ethereum: u$s2.313,99 (-1,07%)

BNB: u$s742,56 (-1,24%)

Ripple: u$s1,29 (-2,06%)

Solana: u$s100,30 (-1,06%)

Cardano: u$s0,20 (-1,02%)

Polkadot: u$s0,99 (-1,30%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,19%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al jueves 29 de octubre:

Bitcoin: $132,61 millones

Ethereum: $3,84 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.147,56

Solana: $166.798,70

Cardano: $334,66

Polkadot: $1.649,16

Dogecoin: $131,28

Polygon: $152,96

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al jueves 29 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.656,10

DAI: $1.661,39

USDC: $1.657,80

Ethereum: qué es y cómo se fundó

En 2015, Ethereum fue lanzado por Vitalik Buterin y su equipo como una blockchain que permitiría mucho más que solo transacciones de criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain como un medio descentralizado de intercambio, Ethereum introdujo una red que permitía la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps) mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten realizar transacciones y acuerdos sin la necesidad de un intermediario.

Ethereum fue financiado a través de un crowdfunding en 2014 y, con la creación de su criptomoneda Ether (ETH), ofreció una alternativa poderosa a las monedas tradicionales.

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para el éxito de Ethereum, ya que permiten realizar acuerdos de forma transparente y automática, lo que ha hecho posible su implementación en diversas industrias como el sector financiero, la salud y la logística.

Además de la creación de contratos inteligentes, Ethereum popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas y activos digitales.

Entre estos activos, las stablecoins y los NFTs han destacado, ya que las primeras ofrecen estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado y los segundos han revolucionado el mundo del arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otras plataformas, como BNB y Avalanche, basaran su estructura en Ethereum, promoviendo la interoperabilidad entre redes.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad, permitiendo que Ethereum pueda procesar más transacciones a menor costo.

A través de su tecnología, Ethereum también ha sido pionero en la construcción de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que promete devolver el control sobre los datos a los usuarios y eliminar los intermediarios tradicionales, creando así una web más justa y equitativa.