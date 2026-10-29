La criptomoneda de mayor capitalización bajó 0,92% en las últimas 24 horas. Cómo se comportaron otros activos virtuales y dólares digitales

Para comprar criptomonedas en Argentina de forma segura, se recomienda operar exclusivamente en exchanges autorizadas y reguladas por la CNV.

El mercado de criptomonedas mantiene una dominancia de Bitcoin del 59,97%, seguido por Ethereum con un 10,57% y una caída general del 0,78%.

Bitcoin cotiza a u$s79.959,61 tras un descenso del 0,92%, mientras la capitalización global del mercado cripto alcanza los u$s2,68 billones este jueves.

Este jueves, Bitcoin reportó un descenso de 0,92%, ubicándose en u$s79.959,61, con una capitalización de mercado de u$s1,61 billones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Este jueves 29 de octubre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,68 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 40.048 monedas.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -0,78% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,97%, Ethereum mantiene un 10,57%, y el resto agrupa el 29,46%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 29 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s79.959,61 (-0,92%)

Ethereum: u$s2.313,99 (-1,07%)

BNB: u$s742,73 (-1,23%)

Ripple: u$s1,29 (-2,06%)

Solana: u$s100,30 (-1,06%)

Cardano: u$s0,20 (-1,01%)

Polkadot: u$s0,99 (-1,29%)

Dogecoin: u$s0,08 (-0,19%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 29 de octubre:

Bitcoin: $132,61 millones

Ethereum: $3,84 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.147,56

Solana: $166.798,70

Cardano: $334,66

Polkadot: $1.649,16

Dogecoin: $131,28

Polygon: $152,96

Por otro lado, este jueves 29 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.656,10

DAI: $1.661,39

USDC: $1.657,80

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Adquirir criptomonedas en Argentina requiere una cuenta en una exchange autorizada, como Binance, Bitget y otras plataformas, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), permitiendo realizar transferencias en pesos para fondear la cuenta y adquirir criptomonedas.

A continuación, se debe seleccionar la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. En algunos casos, es posible pagar con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Las exchanges también permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos digitales usando QR o claves públicas hacia otras billeteras virtuales.

Otra opción es usar el sistema persona a persona (P2P), que facilita la compra directa entre usuarios.

En este caso, se puede pagar con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es fundamental verificar la reputación del vendedor y el tiempo promedio de liberación de fondos.

Por último, se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos por estafas.

Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, lo que deja a los usuarios expuestos a fraudes y robos de información.