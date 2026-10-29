El empresario opinó que la adopción comercial puede transformar la demanda de dinero y debilitar el papel de la banca tradicional

Recomienda destinar hasta 15% de reservas a la criptomoneda y proyecta un valor de u$s250.000 como protección ante inflación.

El inversor predice que el sistema financiero cambiará si comercios aceptan solo BTC, exponiendo a bancos a salidas de depósitos.

Tim Draper advierte que la adopción masiva de Bitcoin erosionaría la confianza en el dinero fiduciario y causaría corridas bancarias.

Tim Draper, fundador de Draper Associates y uno de los primeros inversores en Bitcoin, advirtió que una adopción creciente de la criptomoneda podría erosionar la confianza en el dinero fiduciario y desencadenar corridas bancarias.

En una publicación en X, el inversor sostuvo que el sistema financiero atraviesa un cambio estructural y que quienes no incorporen Bitcoin a sus reservas quedarían expuestos a la pérdida de valor de las monedas emitidas por los Estados.

Los cuatro pasos que llevarían a una corrida bancaria por culpa de Bitcoin, según Tim Draper

Draper planteó una progresión en cuatro etapas que harían realidad esta teoría:

Primero, los comercios comenzarían a aceptar Bitcoin como medio de pago Luego, algunos pasarían a aceptar exclusivamente Bitcoin Posteriormente, la pérdida de confianza en el dólar y otras monedas fiduciarias impulsaría retiros masivos de los bancos Como consecuencia, el sistema financiero mundial cambiaría de manera irreversible

"Primero dirán: aceptamos Bitcoin. Luego dirán: solo aceptamos Bitcoin. Después habrá una corrida bancaria. Y entonces el mundo, tal como lo conocemos, cambiará para siempre mientras Bitcoin va al infinito frente al dólar estadounidense", escribió el inversor.

La frase resume su tesis de que la adopción comercial puede transformar la demanda de dinero y debilitar el papel de la banca tradicional.

El argumento de Draper se basa en que los depósitos bancarios son pasivos de los bancos, mientras que Bitcoin funciona como un activo autoguardado que no depende de un intermediario.

Tim Draper proyectó que el sistema bancario sufriría un colapso de efecto dominó a causa de Bitcoin

Si una parte relevante de la población y de las empresas decide mantener liquidez en BTC, los bancos podrían enfrentar una salida simultánea de depósitos y una presión sobre su capacidad de financiamiento.

El inversor vinculó ese escenario con la caída de Silicon Valley Bank en 2023. Según su visión, aquel episodio mostró que el sistema bancario puede acercarse a un efecto dominó cuando la confianza se quiebra, y que una migración masiva hacia Bitcoin podría acelerar ese tipo de tensión.

Draper destacó el lanzamiento de pagos con Bitcoin en Square, la plataforma de punto de venta de Block Inc., liderada por Jack Dorsey.

El sistema permite a los comercios aceptar BTC sin comisiones de procesamiento hasta 2027 e incluye una función de conversión que les permite transformar parte de las ventas con tarjeta en Bitcoin.

Para Draper, esa infraestructura reduce la fricción del pago con criptomonedas y acelera la adopción. Planteó que si los comercios descubren que retener Bitcoin mejora sus márgenes o protege su poder de compra, podrían pasar de aceptarlo como opción a convertirlo en su principal medio de liquidación.

Tim Draper ve a Bitcoin en u$s250.000 dentro de 18 meses

El inversor recomendó que las empresas destinen entre 5% y 15% de sus reservas de tesorería a Bitcoin y sostuvo que los individuos deberían mantener el equivalente a seis meses de gastos en BTC y que los gobiernos deberían contar con una cobertura en la criptomoneda frente a escenarios de inflación alta o inestabilidad monetaria.

En una entrevista con Bitcoin Magazine, Draper remarcó que no tener Bitcoin sería "irresponsable" para compañías como Apple o Meta.

Su argumento es que el gasto público sostenido, la inflación y las tasas altas pueden terminar en hiperinflación o en un sistema bancario tensionado, y que la criptomoneda funcionaría como una protección frente a ambos escenarios.

A su vez, el empresario reiteró su visión extremadamente alcista sobre Bitcoin y sostuvo que el activo podría ir "al infinito" frente al dólar. También mantuvo su objetivo de u$s250.000 por BTC en un horizonte cercano a 12 meses, una proyección que vincula con la adopción, el debilitamiento del dinero fiduciario y el efecto de los próximos halving.

El inversor comparó la transición hacia Bitcoin con el reemplazo de los caballos por los automóviles. En su visión, las innovaciones financieras no desaparecen de golpe, pero terminan desplazando a las estructuras previas cuando ofrecen una experiencia superior y reducen los costos de transacción.