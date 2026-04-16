La predicción vuelve en un contexto económico global complejo, donde Bitcoin busca consolidarse como refugio frente a la incertidumbre

Tim Draper lanzó un audaz pronóstico para Bitcoin y que podría redefinir el rumbo del mercado en el corto plazo.

El inversor de riesgo aseguró que la principal criptomoneda del mercado alcanzará los u$s 250.000 en un plazo de 18 meses.

Draper fundamentó su visión alcista en la combinación de inflación persistente y debilidad del dólar estadounidense, apostando a que este combo será el motor que impulse a Bitcoin hacia esa cifra récord.

"Tengo razones para creer que Bitcoin alcanzará los USD 250k en 18 meses… y eventualmente espero que la cifra sea mayor a medida que Bitcoin suba y el dólar caiga por las presiones inflacionarias", enfatizó.

Draper es uno de los grandes referentes del ecosistema, con un historial de aciertos y tropiezos en el mundo cripto.

Entre ellos, la compra de miles de bitcoins en una subasta del gobierno de Estados Unidos en 2014, cuando todavía pocos creían en la moneda digital.

Entre la cautela y el entusiasmo

El número que plantea no es menor: con Bitcoin rondando los u$s 74.000, la meta de u$s 250.000 implica más que triplicar su valor en apenas año y medio.

Esa distancia genera cautela incluso entre los más entusiastas, sobre todo porque el propio inversor ya había lanzado la misma predicción hace seis años y, en todo este tiempo, el mercado nunca se acercó a ese número.

Además, su apuesta vuelve a escena en un momento de presión económica internacional: inflación que no afloja, tasas de interés altas y un dólar debilitado frente a otras monedas.

Un escenario que, para el inversionista, es ideal para que Bitcoin pueda consolidarse como activo refugio y alternativa al sistema financiero tradicional.

Si bien su predicción generó más dudas que apoyos, Charles Hoskinson, fundador de Cardano, también apuntó al mismo número para Bitcoin.