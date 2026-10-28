Las elecciones legislativas podrían frenar la ley que busca regular el mercado cripto y la industria teme un mayor control sobre sus operaciones

Si los demócratas ganan el Senado, Elizabeth Warren podría presidir el Comité Bancario y aumentar el escrutinio sobre la industria cripto.

La Clarity Act, que busca definir la supervisión de la SEC y CFTC sobre criptoactivos, está estancada en el Senado desde 2025.

Elecciones legislativas en EE.UU. podrían redefinir la regulación de criptomonedas, con posible freno a iniciativas como la Clarity Act.

Las elecciones legislativas de los Estados Unidos podrían cambiar el rumbo de la regulación de las criptomonedas, ya que una victoria demócrata en el Senado o la Cámara de Representantes podría frenar nuevos proyectos y aumentar la supervisión de la industria.

La principal incógnita es el futuro de la Clarity Act, una iniciativa que busca establecer reglas para el mercado de activos digitales y que permanece estancada en el Senado.

Los mercados de predicción anticipaban una ventaja demócrata en ambas cámaras.

Las probabilidades de Kalshi ubicaban en torno a 64% las posibilidades de que el partido ganara el Senado y en cerca de 90% las de que conquistara la Cámara de Representantes.

Durante los últimos dos años, la mayoría republicana impulsó una agenda favorable al sector cripto y logró aprobar la GENIUS Act, que establece un marco federal para las stablecoins.

Sin embargo, la legislación más amplia sobre la estructura del mercado digital no consiguió avanzar en el Senado.

Qué puede pasar con la Clarity Act

La Clarity Act busca definir las competencias de los organismos reguladores estadounidenses sobre los activos digitales, en particular la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

El objetivo es establecer reglas más claras para las empresas y determinar qué autoridad debe supervisar cada actividad.

El proyecto recibió la aprobación de la Cámara de Representantes en 2025, pero quedó trabado en el Senado por diferencias entre bancos y empresas cripto sobre las recompensas que pueden ofrecer las stablecoins.

También generaron resistencia las preocupaciones demócratas por los negocios vinculados a las criptomonedas del presidente Donald Trump.

El exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, integrante del directorio del exchange OKX, consideró que difícilmente haya avances durante el período de transición entre las elecciones y la asunción de los nuevos legisladores.

Sin embargo, planteó que un cambio en el Congreso podría abrir la puerta a nuevas negociaciones para establecer reglas previsibles para la industria.

Elizabeth Warren podría aumentar la presión sobre las cripto

Si los demócratas ganan el Senado, Elizabeth Warren podría presidir el Comité Bancario y aumentar el escrutinio sobre la industria cripto.

Aunque indicó que está dispuesta a negociar una regulación bipartidista, el sector teme que las investigaciones y citaciones ganen terreno frente a la aprobación de nuevas leyes.

Según Ron Hammond, especialista en políticas públicas y regulación cripto, entre los temas con mayor vigilancia podrían estar las solicitudes de licencias bancarias de Ripple, Coinbase y World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump.

En Ohio, el republicano Jon Husted, compite contra el demócrata Sherrod Brown, crítico del sector. El comité de acción política Fairshake anunció u$s30 millones para respaldar a Husted.

Una victoria de Brown podría dificultar el avance de proyectos cripto desde el Comité de Agricultura del Senado. En este escenario, la Clarity Act podría perder impulso, aunque todavía existe la posibilidad de negociar una versión más acotada.

La Blockchain Association garantizó que impulsará reglas claras, independientemente de qué partido controle el Congreso.