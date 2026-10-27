La gestora sostuvo que destinar una porción de las recompensas de bloque al desarrollo del protocolo permitió financiar mejoras tecnológicas

La red debate una reforma al financiamiento, impulsada por Sean Bowe, para optimizar la gestión de su reserva frente a los desafíos de ciberseguridad.

El esquema asigna el 20% de las recompensas de bloque al desarrollo, evitando la dependencia de capital de riesgo durante ciclos de mercado bajista.

Grayscale destaca el modelo de financiamiento de Zcash (ZEC) como el pilar fundamental que permitió una década de innovación constante en privacidad.

Grayscale destacó el modelo de financiamiento de Zcash (ZEC) como uno de los factores que permitió a la red sostener una década de innovación en privacidad y seguridad.

En un informe publicado por Zach Pandl, jefe de investigación de la firma, la gestora sostuvo que destinar una porción de las recompensas de bloque al desarrollo del protocolo permitió financiar mejoras tecnológicas incluso durante mercados bajistas y períodos de bajo desempeño del token.

Cómo funciona el modelo de Zcash

A diferencia de Bitcoin, donde los mineros reciben el 100% de la recompensa de cada bloque, Zcash asigna el 80% a los mineros y reserva el 20% restante para su Dev Fund. Ese fondo financia investigación, desarrollo de software, auditorías y proyectos del ecosistema sin depender exclusivamente de capital de riesgo o inversión privada.

Del total asignado al desarrollo, el 8% de las recompensas de bloque se dirige a Zcash Community Grants, conocido como ZCG, y el otro 12% restante financia el Coinholder-Directed Retroactive Grants Program. Este último permite que los tenedores de ZEC participen en decisiones sobre el financiamiento de trabajos ya completados.

Grayscale vinculó ese esquema de financiamiento con la evolución de los "privacy pools" de Zcash: Sprout en el lanzamiento, Sapling en 2018, Orchard en 2022 e Ironwood en 2026.

Según la firma, Ironwood abordó una vulnerabilidad de código, además de incorporar direcciones recuperables ante computación cuántica y sumar verificación formal de propiedades del software.

Así se prepara Zcash para la era poscuántica y los ciberataques con inteligencia artificial. (Imagen creada con IA

En octubre, los tenedores de ZEC aprobaron u$s8,39 millones en subsidios retroactivos para 17 de 37 propuestas presentadas en la ronda del tercer trimestre. Entre los proyectos financiados figuran:

u$s1,5 millones vinculados al hallazgo de una vulnerabilidad en Orchard por parte del investigador Taylor Hornby

u$s1,95 millones para el desarrollo de protocolo de Zcash Open Development Lab

u$s1,2 millones para aportes de ValarGroup a Ironwood

Pandl sostuvo que la cultura de innovación de Zcash puede ayudarlo a prepararse para tres desafíos centrales: escalar la capacidad de transacciones, adaptarse a la era poscuántica y enfrentar riesgos de ciberseguridad impulsados por inteligencia artificial. Para la gestora, esos objetivos requerirán financiamiento continuo para desarrolladores y una asignación eficiente de recursos.

El informe llega en un momento simbólico: Zcash cumple 10 años el 28 de octubre. Grayscale destacó que la red logró mantener mejoras técnicas durante una década, pese a la volatilidad del mercado cripto y a períodos prolongados de caída en el precio de ZEC.

Un cofundador de Zcash propuso cambiar cómo se reparten las recompensas

La alabanza de Grayscale coincide con una discusión interna sobre cómo debería financiarse la red en el futuro.

Sean Bowe, cofundador y desarrollador del protocolo, presentó un borrador para eliminar la asignación automática del 8% de las recompensas de bloque a ZCG y redirigirla al Network Sustainability Mechanism, una reserva destinada a apoyar futuras recompensas de minería.

Bowe argumentó que ZCG ya administra más de u$s125 millones y que la asignación actual genera unos u$s68 millones anuales en ZEC, mientras que los gastos reportados por la Financial Privacy Foundation en el primer trimestre de 2026 fueron de solo u$s1,53 millones.

Su propuesta mantendría el tesoro existente de ZCG, permitiría seguir aprobando subsidios con esos fondos y no modificaría el 12% destinado al fondo controlado por tenedores.