Jason Calacanis proyecta que la criptomoneda volverá a u$s57.000 en 12 meses por las salidas de ETF y recomendó mover ese dinero a la IA

Especialistas rebaten la visión de Calacanis: ven a Bitcoin respetando su ciclo, con soportes clave en u$s80.000 y u$s77.000.

El inversor sugiere mover capital a Inteligencia Artificial (IA), argumentando pérdida de entusiasmo y salidas de ETF de Bitcoin.

Jason Calacanis, inversor de Silicon Valley, recomienda vender Bitcoin y pronostica que su precio bajará a u$s57.000 en 12 meses.

Jason Calacanis, inversor ángel de Silicon Valley y conductor de los podcasts All-In y This Week in Startups, recomendó vender Bitcoin y mover ese dinero a la inteligencia artificial. Su pronóstico: el precio volverá a u$s57.000 en los próximos 12 meses y nunca más marcará un máximo histórico.

La advertencia la publicó en X el pasado martes. "¿Por qué poner tus recursos en una red muerta que no ofrece nada más allá de una reserva de valor?", escribió. Y remató: "Simplemente vendé y pasá de Bitcoin a la Superinteligencia".

No es la primera vez que Calacanis empuja hacia la IA. En 2023 ya les había sugerido a los fundadores de proyectos cripto que reorientaran sus negocios hacia esa tecnología. Ahora el consejo apunta a quienes tienen Bitcoin.

Por qué Calacanis cree que Bitcoin volverá a u$s57.000

El pronóstico bajista del inversor estadounidense sobre Bitcoin se apoya en tres argumentos:

La presión social desapareció. Según Calacanis, Bitcoin perdió el entusiasmo masivo que hacía sentir obligatorio comprarlo. Hoy se lo puede ignorar sin que nadie se burle

que hacía sentir obligatorio comprarlo. Hoy se lo puede ignorar sin que nadie se burle Los ETF siguen vendiendo. Para él, las salidas de los fondos cotizados "son una señal y van a continuar"

La IA compite por el mismo capital. Sostuvo que existen "demasiados lugares dinámicos para poner tu dinero que están creando MUCHO más valor"

El número elegido tiene historia. Bitcoin tocó u$s57.717 a fines de junio de 2026, su nivel más bajo en 21 meses, por lo que el escenario que plantea es volver a probar ese piso. Frente al récord de más de u$s126.000 de octubre de 2025, la cotización actual acumula una baja cercana al 37%.

En abril, el inversor y autor Michael Terpin ya había señalado esa misma zona como piso para octubre de 2026. Su cálculo se basaba en el año que, en promedio, separa el pico de un ciclo de su fondo.

Qué muestran los flujos de los ETF de Bitcoin

Los ETF spot de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos, la principal puerta de entrada del capital institucional, son el dato que Calacanis usa como prueba. Esos fondos perdieron u$s773 millones en dos jornadas: u$s635,5 millones el jueves 22 de octubre, la mayor salida diaria desde junio, y u$s137,9 millones el viernes, según Farside Investors.

El precio al que vendieron no es un detalle menor. El jueves Bitcoin cotizaba alrededor de u$s81.500, que según un análisis on-chain de Glassnode del 21 de octubre es exactamente el costo promedio de compra de esos ETF. El lunes 26 volvieron a entrar u$s110 millones, un rebote que no alcanzó para compensar lo perdido.

Qué responden los especialistas a la visión de Calacanis

La lectura de que Bitcoin está terminado no es compartida por quienes siguen de cerca el mercado cripto.

Gabriel Campa, Head de Digital Assets de ikigii para Towerbank, sostiene que la llegada de los grandes institucionales hizo que el activo reaccione mucho más a la macro de Estados Unidos y a la geopolítica, como cualquier activo financiero de peso.

Aun así, Campa considera que el precio sigue respetando en buena medida su ciclo histórico alrededor del halving. Y aporta un dato que contradice la idea de una retirada masiva: "Lo que vemos en nuestros clientes es revelador: lejos de salir del mercado, siguen acumulando. Muchos vieron en los niveles cercanos a los 60.000 dólares una oportunidad".

Norberto Giudice, especialista financiero conocido en redes como CriptoNorber, también atribuye la baja a factores externos. "No la veo que sea nativa del mundo cripto, sino que tiene que ver con la inflación en Estados Unidos que dio más de lo esperado y el miedo que eso genera a la suba de la tasa de interés", explica.

Su diagnóstico es el opuesto al de Calacanis: "Bitcoin terminó en septiembre el mercado bajista que atravesaba desde finales del año pasado y está empezando un mercado alcista".

Se apoya en el indicador semanal Oracle Numeris, que volvió a marcar compra. La vez anterior lo había hecho en enero de 2023, cerca de u$s20.000, y no dio señal de venta hasta superar los u$s110.000.

Giudice identifica dos niveles a defender:

u$s80.000 , un soporte que Bitcoin buscó varias veces y que coincide con un máximo anterior

, un soporte que Bitcoin buscó varias veces y que coincide con un máximo anterior u$s77.000, una zona con mucho volumen operado. "Ya debajo de eso no creo que vayamos", afirma

Si el precio respeta el canal actual, Giudice espera un regreso a u$s88.000 y un máximo más alto cerca de u$s90.000.