En las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda líder bajó un 1,31%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Solana se distingue en el ecosistema blockchain por su tecnología Proof of History, que permite realizar miles de transacciones a bajo costo.

El mercado de criptomonedas registra una capitalización global de u$s2,69 billones, con Bitcoin liderando el sector con una cuota del 60,01%.

El precio de Solana cayó un 1,31% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s100,64, en un contexto de ligera baja general en el mercado cripto.

El precio de Solana, la sexta criptomoneda más relevante, bajó 1,31% en las últimas 24 horas, tocando los u$s100,64, con un mercado de u$s59.365,24 millones, de acuerdo con Binance.

El mercado de criptomonedas registra este martes 27 de octubre una capitalización de u$s2,69 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.039 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del 0,02% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 60,01%, seguido por Ethereum con un 10,60%. El resto de monedas captó un 29,39%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al martes 27 de octubre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s80.280,67 (-0,06%)

Ethereum: u$s2.334,52 (0,53%)

BNB: u$s743,94 (-0,02%)

Ripple: u$s1,32 (1,38%)

Solana: u$s100,64 (-1,31%)

Cardano: u$s0,20 (-0,83%)

Polkadot: u$s0,99 (-3,84%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,22%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 27 de octubre:

Bitcoin: $133,63 millones

Ethereum: $3,88 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.193,17

Solana: $167.534,50

Cardano: $341

Polkadot: $1.644,26

Dogecoin: $129,84

Polygon: $151,65

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este martes 27 de octubre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.658,80

DAI: $1.663,55

USDC: $1.661,10

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es un ejemplo de evolución tecnológica dentro del mundo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, Solana se propuso abordar los desafíos de escalabilidad que enfrentan redes como Bitcoin y Ethereum.

El principal diferenciador de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite organizar las transacciones antes de ser validadas, aumentando significativamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, Solana puede gestionar miles, destacándose por su eficiencia.

En 2020, Solana lanzó su red principal, posicionándose como una de las blockchains más rápidas y económicas. Estas características la hicieron especialmente atractiva para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, como plataformas DeFi y proyectos de NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos accesibles. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más adoptada, Solana ofrece una alternativa viable para aquellos que priorizan escalabilidad y rapidez en sus proyectos.

Sin embargo, Solana no ha estado exenta de problemas, enfrentando interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, el equipo y la comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se posiciona como una de las blockchains más prometedoras, logrando equilibrar velocidad, eficiencia y costos bajos, y consolidándose como una seria competidora frente a Ethereum.