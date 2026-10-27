La criptomoneda de mayor capitalización no registró grandes cambios. Los precios de las otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin, fundada en 2009 por Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera y un resguardo de valor clave pese a desafíos actuales.

La capitalización global de criptomonedas llega a u$s2,69 billones, con Bitcoin dominando 60,03% y Ethereum capturando 10,60%.

Bitcoin cotiza a u$s80.280,67 (+0,06% en 24h) liderando el mercado cripto global con u$s1,61 billones de valor circulante.

Con un valor circulante de u$s1,61 billones, Bitcoin subió un 0,06% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s80.280,67 este martes, de acuerdo con los registros de Binance.

Con más de 40.039 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,69 billones este martes 27 de octubre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del 0,10% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 60,03%, mientras Ethereum capturó un 10,60%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,37% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día martes 27 de octubre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s80.280,67 (-0,06%)

Ethereum: u$s2.334,52 (0,53%)

BNB: u$s743,93 (-0,02%)

Ripple: u$s1,32 (1,28%)

Solana: u$s100,66 (-1,27%)

Cardano: u$s0,20 (-0,83%)

Polkadot: u$s0,99 (-3,84%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,18%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, martes 27 de octubre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $133,63 millones

Ethereum: $3,88 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.194,20

Solana: $167.591,20

Cardano: $341,18

Polkadot: $1.644,26

Dogecoin: $129,84

Polygon: $150,77

Por otro lado, este martes 27 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.658,80

DAI: $1.663,55

USDC: $1.661,10

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador desconocido conocido como Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es crear una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin opera a través de un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, aunque tiene como inconveniente un alto consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un resguardo de valor, comparado con el oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que ha atraído a inversores interesados en proteger su dinero de la inflación.

A pesar de sus éxitos, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de las transacciones en su red. Para mejorar estos aspectos, se han propuesto soluciones como la Lightning Network.

Bitcoin también ha sido criticada debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante y con un impacto notable en el ámbito financiero global.