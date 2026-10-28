La exchange activó restricciones sobre 14 monedas estables, aunque USDT concentra el grueso de tenencias que podrían migrar o pasar a USDC

Los depósitos tardíos tendrán un cargo del 5% para su recuperación. La medida no afecta a usuarios de América Latina, incluyendo Argentina.

La decisión de Coinbase se basa en la Regulación MiCA de la UE y la recomendación de ESMA. Saldos restantes se convertirán a USDC.

Coinbase retira 14 stablecoins, incluyendo USDT y PYUSD, de su plataforma en Europa por regulación MiCA, con fecha límite el 30 de octubre.

Coinbase fijó el próximo 30 de octubre como fecha límite para que sus clientes minoristas del Espacio Económico Europeo retiren USDT, PYUSD, USD1 y otros 11 stablecoins que dejarán de contar con soporte en la plataforma por no cumplir con la regulación MiCA.

Los saldos que permanezcan en las cuentas después de esa fecha serán convertidos automáticamente a USDC, la stablecoin emitida por Circle, al tipo de mercado vigente en ese momento.

La medida afecta a 14 tokens en total:

USDT de Tether

PYUSD de PayPal

USD1 de World Liberty Financial

DAI

PAX

GUSD

GYEN (vinculada al yen japonés)

BUST

UST

RAI

PAXG (respaldada por oro)

MUSD

USDS

TGBP

La exchange ya desactivó las operaciones de compra, venta y conversión de estos activos para las cuentas europeas. La única acción disponible hasta la fecha límite es transferir los fondos a una wallet externa compatible.

Coinbase, además, advirtió que los depósitos que lleguen después del 30 de octubre a direcciones que antes aceptaban estos tokens no se acreditarán en la cuenta, no aparecerán en el saldo y su recuperación no está garantizada.

Por qué Coinbase retira estas stablecoins del mercado europeo

La plataforma atribuyó la decisión a la Regulación de los Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea, conocida como MiCA, que exige a los emisores de stablecoins obtener autorización regulatoria para que las plataformas puedan ofrecer servicios vinculados a esos tokens. El período transitorio para los emisores venció el 1 de julio de 2026 sin prórroga.

A ese marco se sumó la opinión publicada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) el 8 de octubre pasado, que pidió a los proveedores autorizados dejar de prestar servicios relacionados con stablecoins no conformes, incluidos custodia, transferencias y gestión de carteras.

ESMA fijó el 8 de enero de 2027 como plazo máximo regulatorio, pero Coinbase decidió adelantarse en más de dos meses. Tether, el emisor de USDT, declinó solicitar la autorización MiCA, lo que precipitó su exclusión progresiva de los exchanges licenciados en el bloque desde el 1 de julio.

Qué pasa con los depósitos tardíos y los costos de recuperación

Los usuarios que envíen tokens afectados a Coinbase después del 30 de octubre deberán recurrir al servicio de recuperación de activos no compatibles del exchange, con una comisión del 5% sobre el importe que exceda los u$s100, más las tarifas de red.

La compañía aclaró que la recuperación depende del token y de la blockchain utilizada, y que no garantiza la devolución de los fondos.

Las conversiones automáticas a USDC también pueden tener consecuencias fiscales en algunas jurisdicciones, incluso cuando el cambio no lo inicia el usuario, según advirtió el propio exchange en sus términos. Coinbase no informó el volumen de tenencias afectadas, por lo que no es posible estimar la magnitud del traspaso hacia Circle.

Qué significa para los argentinos que operan con USDT en el exterior

La restricción es geográfica: alcanza solo a los clientes minoristas del Espacio Económico Europeo registrados bajo la subsidiaria de Coinbase en Luxemburgo. Los usuarios argentinos no están afectados y pueden seguir operando con USDT y el resto de los tokens dentro de la plataforma sin cambios.

El contexto local no es menor. Argentina es uno de los mercados más dolarizados en cripto del planeta, con cerca de 10 millones de usuarios y una participación de las stablecoins que supera el 61% del volumen operado. USDT se consolidó como el dólar digital preferido para pagar alquileres pactados en moneda estadounidense, cobrar trabajos freelance al exterior y resguardar ahorros fuera del sistema bancario.

Mientras Europa fuerza la migración hacia USDC, en América Latina, y especialmente en Argentina, el escenario corre por otro carril. Tether aprovechó la salida del bloque para reforzar su estrategia sobre el Global South, donde la demanda crece por necesidad más que por marco regulatorio, y la Argentina figura entre los principales destinos de esa expansión.