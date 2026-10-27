Juan Patricio Marchetto presentó un recurso para revertir el cierre de la investigación contra el presidente, su hermana y otros nueve imputados

La apelación destaca llamadas a Milei y u$s13,5M en transacciones 22 segundos antes de su tuit del 14/02/2025 sobre $LIBRA.

El inversor Juan P. Marchetto, patrocinado por Juan Grabois, apeló y acusa al juez Martínez De Giorgi y al fiscal Taiano de cerrar la causa prematuramente.

El caso $LIBRA sumó la primera apelación contra el sobreseimiento de Javier Milei y 10 imputados por el derrumbe de la criptomoneda.

El caso $LIBRA sumó este martes su primera apelación contra los sobreseimientos dictados por la Justicia al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a los otros nueve imputados por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda.

El recurso lo presentó Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que denuncian pérdidas tras la operación del 14 de febrero de 2025. Está patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, y apunta a los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y a la actuación del fiscal Eduardo Taiano, que había pedido cerrar la causa.

Otros damnificados apartados como querellantes anticiparon que también recurrirán. En su escrito, Marchetto reclama que la investigación continúe y advierte que el magistrado clausuró el expediente sin agotar diligencias pendientes, con contradicciones en la resolución y una valoración parcial de la prueba.

Las fallas que la apelación le atribuye al juez y al fiscal

El eje jurídico del planteo es una distinción que, según el inversor, el fallo pasó por alto: no es lo mismo sostener que todavía no hay pruebas suficientes de un delito que afirmar que los hechos investigados no constituyen delito.

Para Marchetto, el magistrado confundió los dos conceptos y cerró la causa sin explicar por qué los elementos reunidos no justificaban seguir indagando.

Contra Taiano, el recurso enumera demoras en la producción de pruebas, falta de citación de testigos y la ausencia de pedidos de indagatoria para los once imputados, que fueron sobreseídos sin pasar por esa instancia. El inversor también cuestiona que el fiscal haya promovido el cierre mientras seguían en curso diligencias que él mismo había ordenado.

Entre las medidas pendientes figura la ampliación de las pericias telefónicas sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados por recibir fondos del estadounidense Hayden Davis. Tampoco se tomó declaración a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda ni a Yanina Nicoletti, primera abogada de Davis en la Argentina.

Las llamadas y las operaciones minutos antes del tuit presidencial

Un capítulo central del recurso vuelve sobre lo ocurrido el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió $LIBRA en su cuenta de X. De acuerdo con los registros citados en la presentación, Mauricio Novelli llamó al Presidente a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02; a las 18:56:22 el mandatario recibió otra comunicación entrante del operador. El posteo que promocionó la criptomoneda apareció a las 19:01:22.

A esa cronología se le suma un dato financiero que, para el inversor, no fue investigado con la profundidad necesaria: 74 billeteras hicieron 87 transacciones por aproximadamente u$s13,5 millones unos 22 segundos antes de que el Presidente publicara el mensaje.

"Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo", remarcó Marchetto.

El escrito reclama además profundizar sobre el destino del dinero aportado por los compradores y la identidad de quienes recibieron esos fondos, dos puntos que considera esenciales para determinar si hubo coordinación entre los organizadores del lanzamiento y la intervención presidencial.

Por qué puede apelar aunque no sea querellante

La discusión procesal es decisiva para el futuro del caso. Marchetto fue apartado del expediente como querellante el 3 de julio, decisión que la Cámara Federal confirmó, pero tiene pendiente una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para recuperar esa condición.

El inversor argumenta que, si el sobreseimiento queda firme antes de que Casación resuelva, una eventual reincorporación perdería efecto: volvería a una causa ya cerrada. Para fundar su legitimación invocó el plenario "Zichy Thyssen" de 2006 y los derechos de las víctimas, entre ellos el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva.