El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, en tanto, concluyó la rueda sin cambios

Expertos advierten tensión cambiaria y riesgo país sobre 700 puntos, reflejando la desconfianza inversora.

El dólar CCL ascendió a $1.647,94 y el MEP a $1.556,36; el oficial cedió a $1.549,23 en la rueda.

El dólar blue cotiza a $1.565,00 en microcentro porteño; otros tipos de cambio muestran movimientos mixtos.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $0,53 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.549,23.

Por otro lado, el dólar cripto opera estable, a $1.647,38.

"El dólar vuelve a mostrar presión y el riesgo país no afloja; el mercado cambiario mantiene señales de tensión", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "A este escenario se suma un riesgo país que se mantiene firme por encima de los 700 puntos básicos, reflejando la persistente desconfianza de los inversores".

"La estabilidad cambiaria sigue siendo frágil y el costo del financiamiento externo continúa elevado", remarca.