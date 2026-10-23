El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, en tanto, concluyó la rueda sin cambios
23.10.2026 • 15:20hs • Economía
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Dólar blue, inmutable, a $1.565 este viernes 23 de octubre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) cedió $0,53 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.549,23.
Por otro lado, el dólar cripto opera estable, a $1.647,38.
"El dólar vuelve a mostrar presión y el riesgo país no afloja; el mercado cambiario mantiene señales de tensión", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "A este escenario se suma un riesgo país que se mantiene firme por encima de los 700 puntos básicos, reflejando la persistente desconfianza de los inversores".
"La estabilidad cambiaria sigue siendo frágil y el costo del financiamiento externo continúa elevado", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.565 en el microcentro porteño
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El dólar MEP descendió $0,62, a $1.555,74.
El dólar contado con liquidación (CCL) cedió $0,69, a $1.647,25.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.015,00.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $2, a $1.529.