La criptomoneda número dos en capitalización no registró movimientos significativos. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

La red se destaca por su tecnología Proof of History, que ofrece mayor velocidad y menores costos operativos frente a alternativas como Ethereum.

El valor de Solana en el mercado argentino se sitúa en $171.827,20, mientras la capitalización global del sector cripto asciende a u$s2,70 billones.

Solana cotiza hoy a u$s102,16, registrando una suba del 1% en las últimas 24 horas y alcanzando una capitalización de mercado de u$s60.255,57 millones.

Cuánto vale Solana hoy, 26 de octubre de 2026

Precio de Solana: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 26 de octubre de 2026

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Con un incremento del 1% en las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda sigue al alza. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

-- Nota --

Este lunes, Solana, logró una capitalización de u$s60.255,57 millones, tras experimentar un alza de 1% en las últimas 24 horas, operando a u$s102,16 en la plataforma de Binance.

Con más de 40.032 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,70 billones este lunes 26 de octubre, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un 0,20% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 60,05%, Ethereum lo sigue con un 10,57%, y el resto suma un 29,38%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, lunes 26 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.484,75 (0,02%)

Ethereum: u$s2.332,79 (-0,07%)

BNB: u$s744,74 (0,65%)

Ripple: u$s1,30 (0,46%)

Solana: u$s102,16 (1%)

Cardano: u$s0,21 (1,20%)

Polkadot: u$s1,03 (-0,48%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,24%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este lunes 26 de octubre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $135,11 millones

Ethereum: $3,91 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.185,39

Solana: $171.827,20

Cardano: $348,56

Polkadot: $1.729,70

Dogecoin: $131

Polygon: $154,53

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al lunes 26 de octubre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.669,70

DAI: $1.674,91

USDC: $1.671,30

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que representa una revolución en el mundo de las criptomonedas. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, su objetivo era superar los límites de escalabilidad de redes como Bitcoin y Ethereum.

Su tecnología innovadora, "Proof of History", permite ordenar transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, lo que aumenta la velocidad y reduce los costos. En comparación, Ethereum, en sus comienzos, podía procesar unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, posicionándose como una de las redes más rápidas.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana comenzó a destacarse como una opción ideal para desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución a los altos costos de gas que aquejan a Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente, atrayendo a usuarios y desarrolladores gracias a su enfoque en la eficiencia y la accesibilidad. Aunque Ethereum sigue liderando en términos de adopción global, Solana se ha consolidado como una alternativa robusta y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado desafíos significativos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. No obstante, la comunidad y el equipo detrás del proyecto han trabajado arduamente para fortalecer su infraestructura y mejorar su propuesta.

Hoy en día, Solana es vista como una blockchain de vanguardia, que combina velocidad, costos bajos y eficiencia, convirtiéndose en una fuerte competidora en la industria y un desafío directo para Ethereum.