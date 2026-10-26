El gigante bancario activó su token con paridad al dólar de Hong Kong para más de 3,3 millones de usuarios de su app PayMe y 100 mil comercios.

HSBC integrará RedCoin a su banca móvil para inversiones tokenizadas, un paso clave para activos financieros digitales.

Disponible para más de 3,3 millones de usuarios de PayMe y 100.000 comercios en Hong Kong, marcando la entrada masiva de la banca.

HSBC lanzó RedCoin, la primera stablecoin de un banco tradicional para uso masivo minorista, vinculada al dólar de Hong Kong.

HSBC hizo historia al convertirse en el primer banco tradicional del mundo en lanzar una stablecoin habilitada para uso minorista masivo.

El token, bautizado RedCoin y con paridad 1:1 frente al dólar de Hong Kong, quedó disponible este viernes para más de 3,3 millones de usuarios de su app de pagos PayMe y una red de más de 100.000 comercios, un hito que marca la entrada definitiva de la banca convencional al ecosistema de las monedas digitales.

Cómo funciona RedCoin y dónde está disponible

El lanzamiento se concretó en Hong Kong, plaza donde HSBC es uno de los tres bancos autorizados a emitir billetes físicos y donde la entidad obtuvo en abril una de las primeras licencias de emisor de stablecoins otorgadas por la Autoridad Monetaria local bajo la Ordenanza de Stablecoins, vigente desde agosto de 2025.

El token opera con el ticker RCHKD sobre el libro distribuido propietario de HSBC y permite, en esta primera etapa, transferencias entre personas y pagos a comercios adheridos.

Según Lawrence Li, director de PayMe, los usuarios acceden a la billetera tras actualizar la aplicación, con una interfaz idéntica a la que ya conocen, sin necesidad de abrir cuentas en exchanges ni plataformas cripto externas.

Al 23 de octubre, la entidad reportó unos u$s10,3 millones en RedCoin en circulación y u$s10,5 millones en activos de reserva.

Por qué HSBC le ganó la carrera a Standard Chartered

La clave del movimiento está en el modelo de circuito cerrado: la regulación hongkonesa exige identificar a cada tenedor de stablecoins, y HSBC resolvió ese requisito sin fricciones porque los usuarios de PayMe ya pasaron por los controles de verificación bancaria, lo que le permitió ir directo al público masivo.

Su rival Standard Chartered, a través de la empresa conjunta Anchorpoint Financial, cofundada con HKT y Animoca Brands, había comenzado en agosto la distribución beta de su stablecoin HKDAP, pero restringida a inversores institucionales y profesionales. HSBC, en cambio, apostó desde el inicio por el consumidor final.

El lanzamiento concreta los planes anticipados el 30 de septiembre, cuando el banco reveló el nombre de la moneda y prometió su disponibilidad antes de fin de año.

Inversiones tokenizadas: el próximo paso de RedCoin

Más allá de los pagos cotidianos, HSBC anunció que planea integrar RedCoin a su app de banca móvil para permitir la suscripción a productos de inversión tokenizados, incluyendo una clase de participación en su fondo de mercado monetario en dólares de Hong Kong.

Este dato, que no figuraba en el anuncio de septiembre, marca un salto hacia los activos financieros digitales dentro de la estructura bancaria tradicional.

La entidad también adelantó que publicará informes independientes de verificación de reservas, con el primer reporte previsto tras el cuarto trimestre de 2026.

Qué dicen los usuarios y qué barreras enfrenta la adopción

Una encuesta del banco entre más de 1.000 clientes locales reveló que el 74% identifica al menos un uso práctico para las stablecoins. Las aplicaciones más mencionadas fueron:

Comercio de activos digitales e inversiones tokenizadas: 57%

Transferencias entre personas: 53%

Remesas internacionales: 52%

Pagos a comercios: 52%

Sin embargo, persisten desafíos informativos: un 26% cree erróneamente que estas monedas son emitidas por el gobierno y un 10% asume que generan intereses, algo que la regulación local prohíbe. El 62% señaló la claridad regulatoria como el factor determinante para adoptar estos productos.

Para contrarrestar la circulación de tokens falsos que usurparon el nombre de HSBC antes del lanzamiento oficial, Maggie Ng, directora ejecutiva del banco en Hong Kong, encabeza una campaña educativa orientada a prevenir estafas y garantizar que los usuarios operen exclusivamente por los canales autorizados.