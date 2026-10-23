La SEC sigue de cerca el impacto de estas tecnologías sobre la infraestructura de los mercados, la protección del inversor y la resiliencia operativa

Este cambio de enfoque de la SEC marca el paso de observar a examinar los riesgos directos en la infraestructura financiera.

La decisión evalúa la gestión de sistemas, proveedores externos y riesgos tecnológicos de IA avanzada en mercados.

La SEC incluyó la tokenización de valores y la computación cuántica como prioridades de examen para el ejercicio fiscal 2027.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) incorporó la tokenización de valores y la computación cuántica entre sus prioridades de examen para el ejercicio fiscal 2027.

La decisión, anunciada por la División de Exámenes, enciende la preocupación del regulador por el impacto de las tecnologías emergentes sobre la infraestructura de los mercados, la protección del inversor y la resiliencia operativa.

La SEC puso la tokenización y la computación cuántica bajo la lupa y anticipa cambios para 2027

Como parte del Reglamento SCI, que supervisa la integridad y resiliencia de los sistemas críticos del mercado, la SEC revisará cómo las entidades gestionan tendencias emergentes como:

Tokenización de valores

Horarios extendidos de negociación

Inteligencia artificial avanzada

Computación cuántica

El foco estará puesto en la gestión de sistemas, proveedores externos y riesgos tecnológicos.

La tokenización también fue incluida entre las áreas de alto riesgo que la SEC examinará en las agencias de compensación. Allí, junto con la gestión de incumplimientos, el préstamo de valores y los riesgos operativos, el regulador evaluará la evolución de la infraestructura asociada a activos tokenizados.

La tokenización permite representar activos financieros tradicionales, como acciones, bonos o fondos, mediante tokens digitales en una blockchain, y su adopción es cada vez más creciente entre emisores, custodios, plataformas de negociación y gestoras.

La SEC refuerza el control sobre los mercados digitales y pone el foco en la tokenización de valores. (Imagen creada con IA)

La SEC destacó que la tokenización no figuraba de manera explícita entre sus prioridades para el ejercicio fiscal 2026. Su incorporación ahora marca un cambio de enfoque: el regulador pasa de observar el desarrollo del mercado a examinar directamente los riesgos que genera en la infraestructura financiera.

La computación cuántica fue otra de las novedades del documento. La SEC considera que su desarrollo podría afectar la criptografía que protege comunicaciones, datos e infraestructuras financieras, por lo que evaluará cómo las entidades identifican y mitigan esos riesgos.

El regulador también mantendrá la supervisión sobre tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, a las que se refiere como "superinteligencia".

La SEC examinará su impacto sobre la operación de los mercados, el cumplimiento normativo, la prevención del fraude y la protección de los inversores.

El programa de exámenes de la División cubre a más de 34.000 registrantes, entre asesores de inversión, corredores, fondos, bolsas, cámaras compensadoras y otros actores del mercado. Las prioridades anuales orientan el trabajo de los examinadores, aunque no constituyen una lista exhaustiva de los temas que podrán revisar durante el año.

Además de tokenización y computación cuántica, la SEC mantendrá foco en crédito privado, ciberseguridad, obligaciones fiduciarias y conflictos de interés de los asesores de inversión. También seguirá de cerca las reformas de compensación de valores del Tesoro y otros cambios en la infraestructura de mercado.