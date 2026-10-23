La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un alza del 0,21% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Las stablecoins como USDT, DAI y USDC mantienen precios estables en Argentina, mientras el sector financiero monitorea el valor de diversas altcoins.

El mercado global de criptomonedas registra un valor de u$s2,73 billones, con una dominancia del 59,99% para Bitcoin y un 10,75% para Ethereum.

Bitcoin cotiza hoy a u$s81.396,52 tras una suba del 0,21% en 24 horas, consolidando una capitalización de mercado que alcanza los u$s1,64 billones.

Con un alza de 0,21% en las últimas 24 horas, Bitcoin cotiza a u$s81.396,52 este viernes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s1,64 billones, según Binance.

CoinMarketCap registra este viernes 23 de octubre una capitalización de u$s2,73 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 40.000 monedas.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del 0,36% en el último día. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,99%, Ethereum ocupa un 10,75%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,25%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al viernes 23 de octubre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s81.396,52 (0,21%)

Ethereum: u$s2.401,03 (0,97%)

BNB: u$s743,25 (1,97%)

Ripple: u$s1,31 (0,38%)

Solana: u$s104,09 (0,51%)

Cardano: u$s0,22 (1,43%)

Polkadot: u$s1,13 (1,09%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,48%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al viernes 23 de octubre:

Bitcoin: $134,29 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.163,49

Solana: $172.026,10

Cardano: $355,58

Polkadot: $1.862,54

Dogecoin: $131,42

Polygon: $150,83

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este viernes 23 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.645,10

DAI: $1.650,54

USDC: $1.647,70

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en revolucionar la economía global. Su misión es ofrecer una forma descentralizada de realizar pagos sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque conlleva un gran consumo de energía.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de las transacciones, han surgido soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más importante, a pesar de su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas en su valor, con un impacto considerable en el sector financiero global.