Con una merma del 3,10% en las últimas 24 horas, la sexta mayor cripto sigue al baja. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales

La red Solana procesa miles de transacciones por segundo, compitiendo con Ethereum en DeFi y NFT pese a desafíos de red.

Anatoly Yakovenko fundó Solana en 2017 para superar la escalabilidad de redes como Ethereum con Proof of History.

Solana cotiza a u$s104,44 tras una caída de 3,10%, mientras el mercado de criptomonedas decreció un 3,06% en el último día.

Solana cotiza a u$s104,44 este jueves tras un retroceso de 3,10% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s61.580,99 millones, según datos extraídos de Binance.

El jueves 22 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,73 billones, según el panel de CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -3,06% en el último día. Bitcoin lidera con un 60,06% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,75%. Las demás criptomonedas representan el 29,18%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 22 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s81.680,99 (-3,40%)

Ethereum: u$s2.405,55 (-3,48%)

BNB: u$s733,03 (-1,94%)

Ripple: u$s1,32 (-4,53%)

Solana: u$s104,44 (-3,10%)

Cardano: u$s0,22 (-5,39%)

Polkadot: u$s1,12 (-4,66%)

Dogecoin: u$s0,08 (-4,55%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 22 de octubre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $134,21 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.176,94

Solana: $171.813

Cardano: $354,01

Polkadot: $1.838,20

Dogecoin: $130,33

Polygon: $149,08

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al jueves 22 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.639

DAI: $1.649,02

USDC: $1.640,50

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana refleja una búsqueda constante de innovación dentro del ecosistema blockchain. Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, fundó Solana en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

Una de las características distintivas de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones y permite un procesamiento rápido y económico.

A diferencia de Ethereum, que inicialmente procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana ofrece una capacidad para manejar miles, posicionándola como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de su red principal en 2020 marcó un antes y un después en la industria blockchain, al consolidarse como una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas. Con transacciones rápidas y costos mínimos, Solana se volvió especialmente atractiva en áreas como DeFi y NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente gracias a su enfoque en el rendimiento y la accesibilidad. Aunque Ethereum mantiene un liderazgo consolidado debido a su amplia adopción y comunidad, Solana representa una alternativa sólida para proyectos que requieren mayor escalabilidad y menor costo.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización, temas que su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver. Estas iniciativas buscan fortalecer su infraestructura y mejorar su competitividad frente a Ethereum.

Hoy, Solana es considerada una blockchain disruptiva que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, estableciéndose como un fuerte competidor en la carrera por democratizar la tecnología blockchain.