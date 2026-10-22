La segunda criptomoneda por capitalización registró una baja del 3,48% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

La red creada por Vitalik Buterin mantiene su relevancia gracias a los contratos inteligentes y la Web3, que permiten aplicaciones descentralizadas.

El mercado global de criptomonedas alcanzó una capitalización de u$s2,73 billones, con Bitcoin liderando el sector al concentrar el 60,06% del total.

Ethereum registró este jueves un retroceso del 3,48%, situando su precio en u$s2.405,55 tras una jornada de baja generalizada en el mercado cripto.

Este jueves, Ethereum, la segunda criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 3,48% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s2.405,55, con un mercado circulante equivalente a u$s293.843,50 millones, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,73 billones de capitalización este jueves 22 de octubre, con 39.993 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -3,06% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 60,06%, seguido de Ethereum con el 10,75%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 22 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s81.680,99 (-3,40%)

Ethereum: u$s2.405,55 (-3,48%)

BNB: u$s733,03 (-1,94%)

Ripple: u$s1,32 (-4,53%)

Solana: u$s104,44 (-3,10%)

Cardano: u$s0,22 (-5,39%)

Polkadot: u$s1,12 (-4,66%)

Dogecoin: u$s0,08 (-4,55%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 22 de octubre:

Bitcoin: $134,21 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.176,94

Solana: $171.813

Cardano: $354,01

Polkadot: $1.838,20

Dogecoin: $130,33

Polygon: $149,08

Por otro lado, este jueves 22 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.639

DAI: $1.649,02

USDC: $1.640,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, revolucionó el panorama de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain para la descentralización monetaria, Ethereum expandió las posibilidades al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A través de contratos inteligentes, Ethereum no solo permitió la ejecución de transacciones sin necesidad de intermediarios, sino que también creó un ecosistema capaz de albergar distintas aplicaciones, desde sistemas financieros hasta sectores como la salud y la logística.

En 2014, Ethereum llevó a cabo un exitoso crowdfunding que permitió su lanzamiento oficial junto a su criptomoneda, Ether (ETH). Estos contratos inteligentes se convirtieron en la base del funcionamiento de la red, permitiendo realizar acuerdos automáticamente sin intervención humana, lo que trae consigo una mayor seguridad y eficiencia.

Ethereum también fue pionero en la tokenización, abriendo las puertas a nuevos tipos de activos digitales, como las stablecoins y los NFT (tokens no fungibles).

Esta capacidad de crear y gestionar tokens representativos de valor, propiedad o derechos ha transformado mercados como el arte digital y el coleccionismo.

Con la Ethereum Virtual Machine (EVM), se permitió la creación de blockchains independientes que replican su estructura, como BNB o Avalanche.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync fueron desarrolladas para optimizar las transacciones y reducir la congestión en la red principal, interactuando con Ethereum para mejorar su escalabilidad.

Finalmente, Ethereum introdujo la idea de la Web3, una Internet descentralizada que busca recuperar la privacidad, autonomía y control por parte de los usuarios.

Este nuevo modelo de Internet está basado en principios de transparencia, descentralización y la eliminación de intermediarios, como gobiernos y empresas, ofreciendo así una red más segura y equitativa para todos.