Los bStocks son valores tokenizados que replican la exposición al precio de determinadas acciones que cotizan en Estados Unidos

Este cambio impactará los niveles de margen y riesgo de las cuentas, obligando a los usuarios a monitorear sus posiciones fuera del horario bursátil.

El nuevo sistema de valoración empleará el modelo Orderbook EWMA para ajustar las garantías cuando Wall Street permanezca cerrado al público.

Binance actualizará de forma continua el valor del colateral de sus bStocks, activos tokenizados, incluso durante fines de semana y feriados.

Binance, la principal exchange de criptomonedas a nivel global, anunció una modificación clave en el funcionamiento de los bStocks, los activos tokenizados vinculados a acciones estadounidenses que pueden utilizarse como colateral dentro de determinados productos de margen de la plataforma.

A partir del 24 de octubre de 2026, la compañía comenzará a actualizar de forma continua la valoración del colateral de estos instrumentos, incluso durante fines de semana, feriados y períodos en los que Wall Street permanezca cerrado.

Binance valuará el colateral de los bStocks las 24 horas en Wall Street

Hasta ahora, la valoración de los bStocks dependía en gran medida de las referencias provenientes de los mercados bursátiles tradicionales. Con el nuevo esquema, Binance busca ofrecer una referencia de precio permanente para garantizar que el valor de las garantías refleje mejor las condiciones reales del mercado.

Los bStocks son valores tokenizados que replican la exposición al precio de determinadas acciones que cotizan en los Estados Unidos.

Aunque permiten seguir la evolución de los títulos subyacentes, no otorgan derechos de propiedad ni beneficios corporativos equivalentes a poseer las acciones originales.

Su principal atractivo radica en la posibilidad de integrarlos dentro de la infraestructura cripto y utilizarlos en estrategias de margen y gestión de capital.

Binance valuará acciones tokenizadas en margen aun con Wall Street cerrado

Según explicó Binance, la actualización del mecanismo de valoración permitirá que el índice utilizado para calcular el colateral funcione de manera ininterrumpida.

Durante los horarios en que las bolsas tradicionales estén cerradas, el sistema tomará como referencia los precios de negociación observados dentro del propio ecosistema Binance mediante un modelo denominado Orderbook EWMA, una metodología basada en medias móviles ponderadas que busca suavizar movimientos extremos y evitar oscilaciones abruptas.

La compañía también detalló que implementará límites específicos para restringir fluctuaciones excesivas durante esos períodos sin actividad bursátil tradicional.

Asimismo, cuando los mercados reabran y vuelva a existir una referencia externa disponible, el índice realizará una transición gradual entre ambos métodos de cálculo para evitar saltos bruscos en la valoración.

Con el nuevo sistema, el valor del colateral podrá variar en cualquier momento del día, incluso cuando la Bolsa de Nueva York o el Nasdaq no estén operando.

Esto significa que los indicadores de riesgo de las cuentas, como el nivel de margen o el Unified Maintenance Margin Ratio (uniMMR), podrán modificarse fuera del horario habitual de los mercados financieros tradicionales.

En la práctica, una caída en la valoración del colateral durante un fin de semana o un feriado podría reducir el margen disponible para determinadas posiciones apalancadas.

Sin embargo, Binance aclaró que una variación de este tipo no implica automáticamente una liquidación forzosa. Para que ello ocurra, la cuenta deberá alcanzar los umbrales de riesgo establecidos por la plataforma.

Binance.US busca entrar al boom de los mercados de predicción

En paralelo, Binance.US, junto con la empresa Blockchain.com, iniciaron gestiones ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias para ofrecer mercados de predicción y productos derivados regulados a clientes estadounidenses.

El crecimiento explosivo de plataformas especializadas en contratos sobre eventos políticos, económicos y deportivos abrió un nuevo frente de competencia que ahora atrae a algunos de los nombres más importantes de la industria.

La propuesta de Binance permitiría a los usuarios operar contratos vinculados a acontecimientos específicos, además de acceder a futuros y opciones dentro de un marco regulado en Estados Unidos.

El movimiento no resulta completamente inesperado. En julio, Stephen Gregory, CEO de Binance.US, había adelantado que la empresa evaluaba solicitar una licencia regulatoria para ampliar su oferta de productos financieros. La presentación ante la CFTC supone un paso concreto dentro de esa estrategia de expansión.

Blockchain.com confirma que solicitó dos registros diferentes ante reguladores de EE. UU.

El primero corresponde a una licencia de Designated Contract Market (DCM), que le permitiría operar un mercado regulado de derivados. El segundo consiste en una autorización como Futures Commission Merchant (FCM), habilitación necesaria para ofrecer servicios de intermediación en operaciones de futuros y otros productos derivados.

Si obtiene ambas aprobaciones, Blockchain.com podría ofrecer a clientes minoristas e institucionales de los Estados Unidos contratos relacionados con acontecimientos deportivos, procesos electorales, indicadores económicos y otros eventos del mundo real, además de instrumentos derivados vinculados a criptomonedas.

La compañía ya cuenta con experiencia en este segmento fuera de los Estados Unidos. Actualmente ofrece acceso a mercados de predicción mediante una asociación con Polymarket y productos de futuros perpetuos apoyados en la infraestructura de Hyperliquid para determinados usuarios internacionales.

El atractivo de estos mercados radica en que permiten negociar probabilidades asociadas a resultados futuros. Los participantes pueden tomar posiciones sobre variables como elecciones presidenciales, decisiones de bancos centrales, datos de inflación, eventos deportivos o acontecimientos geopolíticos.

Peter Smith, cofundador y director ejecutivo de Blockchain.com, sostuvo que el objetivo es construir una plataforma integral donde los usuarios puedan gestionar activos digitales, operar derivados y participar en contratos basados en eventos sin necesidad de utilizar múltiples aplicaciones.

La ofensiva de Binance.US y Blockchain.com también coincide con una creciente competencia entre exchanges por diversificar sus fuentes de ingresos. Coinbase ya ofrece determinados contratos de eventos mediante su asociación con Kalshi, mientras que Crypto.com y Gemini exploran iniciativas similares.