La criptomoneda número tres creció 4,03% en las últimas 24 horas. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Pese a conflictos legales con la SEC, este activo digital se afianza en los pagos internacionales.

Con un valor circulante de u$s87.135,93 millones, XRP subió un 4,03% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,38 este miércoles, de acuerdo con los registros de Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,82 billones para el mercado global de criptomonedas este miércoles 21 de octubre, abarcando 39.990 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 2,17% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,15%, Ethereum ocupa un 10,86%, y el resto representa un 28,99%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha miércoles 21 de octubre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s84.529,58 (2,25%)

Ethereum: u$s2.511,97 (2,69%)

BNB: u$s749,44 (1,79%)

Ripple: u$s1,38 (4,03%)

XRP: u$s108,32 (1,86%)

Cardano: u$s0,23 (2,48%)

Polkadot: u$s1,18 (1,45%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,54%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, miércoles 21 de octubre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $138,08 millones

Ethereum: $4,10 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.260,90

XRP: $177.360,30

Cardano: $373,49

Polkadot: $1.939,41

Dogecoin: $136,15

Polygon: $158,86

En otro orden, este miércoles 21 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.631,30

DAI: $1.631,49

USDC: $1.632,30

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, desarrollada por la empresa Ripple, es una de las criptomonedas más influyentes desde su lanzamiento en 2012. Creada por Chris Larsen y Jed McCaleb, su principal objetivo es mejorar la velocidad y reducir los costos de los pagos internacionales, superando a los sistemas tradicionales.

A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no utiliza la minería basada en Proof of Work ni sistemas como Proof of Stake. En cambio, emplea un algoritmo de consenso "RippleNet", procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, marcando una diferencia notable en eficiencia.

Ripple, como respaldo de XRP, ha logrado asociaciones estratégicas con instituciones financieras en todo el mundo. Estas alianzas han permitido que XRP facilite pagos internacionales rápidos y accesibles.

Aunque algunos cuestionan su centralización, XRP sigue ganando terreno como una opción confiable. La continua inversión de Ripple en infraestructura y seguridad ha generado confianza en la red.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más prominentes en los pagos internacionales.