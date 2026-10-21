La criptomoneda número cinco creció 1,73% en un día. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Su tecnología "Proof of History" posiciona a Solana como una alternativa más rápida y escalable frente a Ethereum.

El mercado global de criptomonedas supera los u$s2,82 billones con un alza del 2,13%, destacando el crecimiento de Solana.

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un incremento de 1,73% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este miércoles a u$s108,23, con una capitalización de mercado de u$s63.815,01 millones.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,82 billones este miércoles 21 de octubre, con 39.990 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 2,13% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 60,15% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,86%. Las otras monedas digitales agruparon el 28,99% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes miércoles 21 de octubre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s84.484,25 (2,17%)

Ethereum: u$s2.510,38 (2,58%)

BNB: u$s749,41 (1,78%)

Ripple: u$s1,38 (3,97%)

Solana: u$s108,23 (1,73%)

Cardano: u$s0,23 (2,37%)

Polkadot: u$s1,18 (1,48%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,52%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al miércoles 21 de octubre:

Bitcoin: $138,08 millones

Ethereum: $4,10 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.260,90

Solana: $177.360,30

Cardano: $373,49

Polkadot: $1.927,11

Dogecoin: $136,15

Polygon: $158,86

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al miércoles 21 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.631,30

DAI: $1.631,49

USDC: $1.632,20

Solana: qué es y cómo se fundó

El mayor aporte de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que organiza las transacciones de forma eficiente antes de confirmarlas, mejorando la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum, en sus primeros años, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo, Solana puede gestionar miles, marcando una diferencia significativa.

En 2020, Solana lanzó su red principal, estableciéndose como una plataforma innovadora y accesible. Esto atrajo a desarrolladores interesados en áreas como DeFi y NTF, donde Solana ofrecía una alternativa frente a los elevados costos de Ethereum.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido acelerado, ganándose la atención de usuarios y proyectos por su rendimiento técnico. Aunque Ethereum sigue siendo el estándar para las aplicaciones descentralizadas, Solana se posiciona como una alternativa más rápida y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado problemas como interrupciones en la red y cuestionamientos sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se destaca por su velocidad, bajos costos y eficiencia, consolidándose como una opción sólida y competitiva frente a Ethereum en el ecosistema cripto.