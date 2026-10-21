La segunda moneda digital más relevante creció 2,56% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin, esta plataforma impulsó contratos inteligentes, dApps y Web3.

El mercado global de criptomonedas alcanza u$s2,82 billones, con Bitcoin liderando (60,14%) y Ethereum en 10,86%.

Ethereum cotiza hoy a u$s2.510,61, con un alza del 2,56%, y su capitalización es de u$s306.669,80 millones.

Ethereum cotiza a u$s2.510,61 este miércoles tras un aumento de 2,56% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s306.669,80 millones, según datos extraídos de Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,82 billones este miércoles 21 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un alza global del 2,10% en el último día. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 60,14%, Ethereum logró un 10,86%, y las demás monedas un 28,99%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha miércoles 21 de octubre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s84.487,30 (2,17%)

Ethereum: u$s2.510,61 (2,56%)

BNB: u$s749,51 (1,79%)

Ripple: u$s1,38 (3,96%)

Solana: u$s108,24 (1,73%)

Cardano: u$s0,23 (2,30%)

Polkadot: u$s1,18 (1,54%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,55%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al miércoles 21 de octubre:

Bitcoin: $138,03 millones

Ethereum: $4,10 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.260,90

Solana: $177.360,30

Cardano: $373,49

Polkadot: $1.939,41

Dogecoin: $136,15

Polygon: $158,86

Además, al miércoles 21 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.631,40

DAI: $1.637,01

USDC: $1.632

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores en el mundo de las criptomonedas.

A diferencia de Bitcoin, que se centra principalmente en ser una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a una exitosa campaña de financiamiento colectivo en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente se convirtió en una de las más relevantes en el ecosistema blockchain.

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, permitieron que Ethereum fuera más allá de las simples transacciones monetarias, abriendo el camino para la automatización de una amplia variedad de procesos en diversas industrias.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, lo que permitió la creación de monedas digitales como las stablecoins y los NFT.

Las stablecoins, cuya cotización está respaldada por activos tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad, mientras que los NFT han revolucionado el mercado del arte digital, permitiendo la creación de objetos únicos y coleccionables en forma de tokens.

Otro avance significativo de Ethereum fue la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la creación de redes como BNB y Avalanche, basadas en su estructura.

Además, la introducción de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, mejoraron la escalabilidad y el procesamiento de transacciones, permitiendo un mayor rendimiento sin congestionar la red principal.

Ethereum también ha sido un actor clave en el desarrollo de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo, que promueve la privacidad, la transparencia y la autonomía, está cambiando la forma en que interactuamos con la red y plantea un futuro donde los intermediarios, como gobiernos y grandes empresas, son reemplazados por tecnologías descentralizadas.