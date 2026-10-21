La criptomoneda de mayor capitalización ganó 2,11% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin, lanzado en 2009 por Satoshi Nakamoto, es clave como refugio de valor y activo digital global.

Este miércoles, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un aumento de 2,11% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s84.390,92, con un mercado circulante equivalente a u$s1,70 billones, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,82 billones este miércoles 21 de octubre, con 39.990 monedas en circulación.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 2,03% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 60,14%, mientras Ethereum capturó un 10,86%. Las demás criptomonedas concentraron el 29% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el miércoles 21 de octubre es:

Bitcoin: u$s84.390,92 (2,11%)

Ethereum: u$s2.507,61 (2,41%)

BNB: u$s749,33 (1,78%)

Ripple: u$s1,38 (3,90%)

Solana: u$s108,06 (1,57%)

Cardano: u$s0,23 (2,20%)

Polkadot: u$s1,18 (1,29%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este miércoles 21 de octubre:

Bitcoin: $137,93 millones

Ethereum: $4,10 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.256,01

Solana: $177.002,40

Cardano: $373,14

Polkadot: $1.936,04

Dogecoin: $136,06

Polygon: $159

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al miércoles 21 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.630,80

DAI: $1.635,85

USDC: $1.632

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso creador conocido como Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que revolucionó el sistema financiero. Su principal objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones, sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este proceso garantiza la seguridad y la integridad de la red, aunque también implica un alto consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido ampliamente adoptado, no solo como una moneda digital, sino también como un refugio de valor, similar al oro. Su oferta limitada, con un máximo de 21 millones de bitcoins, atrajo a inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin ha enfrentado varios desafíos, como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Estos problemas han dado lugar al desarrollo de soluciones como la Lightning Network, que busca mejorar la velocidad y reducir los costos.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas, así como a las fluctuaciones extremas en su valor. Sin embargo, sigue siendo la criptomoneda más conocida y valorada, con un impacto significativo en la industria financiera global.