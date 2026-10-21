La criptomoneda número uno por capitalización tuvo un alza del 2,08% en las últimas 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Guía para comprar criptomonedas de forma segura en Argentina vía exchanges (Binance) y el sistema P2P, evitando Paxful.

Consulta la cotización en dólares y pesos argentinos de Bitcoin, Ethereum y otras, incluyendo los dólares cripto estables.

Criptomonedas como Bitcoin superaron los u$s84.395,52; el mercado global cripto creció 2,03% a u$s2,82 billones.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este miércoles a u$s84.395,52 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 2,08% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,70 billones.

Este miércoles 21 de octubre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,82 billones, según el registro de CoinMarketCap con 39.990 monedas.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un alza global del 2,03% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,14%, seguido por Ethereum con un 10,86%. El resto suma un 29%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El miércoles 21 de octubre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s84.395,52 (2,08%)

Ethereum: u$s2.507,61 (2,41%)

BNB: u$s748,97 (1,69%)

Ripple: u$s1,38 (3,76%)

Solana: u$s108,01 (1,46%)

Cardano: u$s0,23 (2,08%)

Polkadot: u$s1,18 (1,28%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,36%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este miércoles 21 de octubre:

Bitcoin: $137,86 millones

Ethereum: $4,10 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.256,01

Solana: $177.002,40

Cardano: $373,14

Polkadot: $1.936,04

Dogecoin: $136,06

Polygon: $159

Por otro lado, así cotizan en pesos los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 21 de octubre:

USDT: $1.630,80

DAI: $1.635,80

USDC: $1.632

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Adquirir criptomonedas en Argentina requiere una cuenta en una exchange autorizada, como Binance, Bitget y otras plataformas, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), permitiendo realizar transferencias en pesos para fondear la cuenta y adquirir criptomonedas.

A continuación, se debe seleccionar la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. En algunos casos, es posible pagar con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Las exchanges también permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos digitales usando QR o claves públicas hacia otras billeteras virtuales.

Otra opción es usar el sistema persona a persona (P2P), que facilita la compra directa entre usuarios.

En este caso, se puede pagar con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es fundamental verificar la reputación del vendedor y el tiempo promedio de liberación de fondos.

Por último, se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos por estafas.

Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, lo que deja a los usuarios expuestos a fraudes y robos de información.