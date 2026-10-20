La petrolera prepara un acuerdo para sumar sus 1.700 estaciones como puntos de entrega, en el marco de su plan de transformación del negocio minorista

Esta estrategia convierte las estaciones YPF en centros multiservicio, buscando aumentar la rentabilidad más allá del combustible.

La alianza aprovecha la red de 1.700 estaciones YPF en todo el país para expandir los puntos de entrega de Mercado Libre.

YPF y Mercado Libre sellan un acuerdo para que usuarios retiren sus compras online en estaciones de servicio.

YPF avanza en un acuerdo con Mercado Libre para que los usuarios puedan retirar sus compras online en las estaciones de servicio de la petrolera.

La alianza apunta a usar los surtidores como puntos de entrega y llega después de que YPF transformara su app en una billetera virtual para competir en el negocio fintech.

La red de la compañía que conduce Horacio Marín reúne alrededor de 1.700 estaciones en todas las provincias, una capilaridad geográfica que Mercado Libre busca aprovechar para acercar los paquetes a sus compradores.

Para YPF, el movimiento se enmarca en su plan de convertir las paradas para cargar combustible en centros multiservicio y de elevar la rentabilidad de cada metro cuadrado comercial, aprovechando el flujo constante de clientes.

Así, las estaciones dejan de ser un simple lugar para cargar nafta y pasan a ocupar un rol central en el comercio, los pagos y las finanzas.

En esa línea, la petrolera estatal combina logística, gastronomía, servicios financieros y movilidad eléctrica en un mismo ecosistema.

Cómo funcionará el retiro de compras de Mercado Libre en estaciones de YPF

La iniciativa permitirá que quienes compran en el marketplace vayan a buscar sus paquetes a una estación de YPF, una solución para los casos en que no se puede recibir el pedido en el domicilio. El movimiento encaja con la estrategia de la empresa de Marcos Galperin, que busca ser el mayor correo de la Argentina con aviones y camionetas y que ya apoya su logística en agencias de paquetes, es decir, comercios de barrio que funcionan como puntos de retiro.

Para ambas compañías, la ecuación es de beneficio mutuo. YPF suma tráfico adicional en sus locales, lo que potencia el consumo en las tiendas Full; Mercado Libre, por su parte, amplía sus puntos de retiro con una infraestructura que ya existe y que llega a todo el país, en un contexto de entregas digitales en crecimiento.

Marín confirmó el rumbo durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario. "Estamos por cerrar con Mercado Libre", afirmó el presidente y CEO de la petrolera, y explicó que el objetivo es que los clientes puedan retirar en las estaciones de YPF lo que compran por internet.

Por ahora, no se difundieron la fecha de lanzamiento ni las condiciones operativas del servicio. Marín lo planteó con lógica comercial: la compañía piensa en sus clientes porque, según dijo, "ustedes nos hacen ganar a nosotros".

El ejecutivo vinculó la alianza con el crecimiento de las tiendas de conveniencia Full. Según detalló, cuando llegó a la compañía, en 2023, facturaban u$s280 millones; este año alcanzarían los u$s680 millones y el año próximo serían, en sus palabras, "el mayor retailer de la República Argentina", con más de u$s1.000 millones.

Para sostener esa expansión, YPF sumó alianzas con McDonald's, PedidosYa, Cabrales, Fonte D'Oro, Paletas Luciano y Coca-Cola, y ordenó su red en tres formatos: la red premium Black para corredores de alto tránsito, la línea tradicional Blue y el formato Refi Plus para localidades de menor escala. Según Marín, las ventas suben y mejoró la calidad de los locales.

¿Mercado Pago y la app de YPF compiten o se complementan?

La alianza llega en un escenario de rivalidad financiera, con la app de YPF y su pelea por los pagos contra Mercado Pago y MODO.

La plataforma YPF Digital permite abonar más de 6.000 servicios y recargas a través de la infraestructura de Tapi, lo que la ubica de lleno en un segmento dominado por la fintech de Galperin.

Sin embargo, el acuerdo logístico muestra que la petrolera prioriza potenciar su propio ecosistema con el cliente en el centro y no confrontar en todos los frentes.

Los datos de uso también sugieren convivencia: según un estudio sobre apps de movilidad, el 84% de quienes usan App YPF también opera con Mercado Pago, y la aplicación ya es segunda en pagos presenciales, detrás de MODO.

La relación, de hecho, viene de lejos: la app que YPF lanzó en 2020 ya permitía pagar con QR gracias a su integración con Mercado Pago y sumaba beneficios para los clientes de las estaciones.

Acciones, obligaciones negociables y cargadores de Tesla

En paralelo, Marín adelantó que la aplicación habilitará la compra de obligaciones negociables en pesos y dólares, un paso más después de que la petrolera abriera la compra de acciones de YPF para pequeños inversores desde la app.

Según el CEO, en 45 días se colocaron alrededor de 1,5 millones de acciones, con un promedio de cinco por persona, y la propuesta ya atrajo a más de 300.000 pequeños ahorristas.

En materia de movilidad, la compañía firmó un convenio con Tesla para instalar una red nacional de cargadores ultra rápidos.

La primera fase conectará Buenos Aires con Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Mar del Plata, y luego se extenderá hacia La Quiaca y Ushuaia.

Para abastecer esos corredores con energía limpia, YPF tomó el control total de YPF Luz tras invertir u$s430 millones.

Con este combo, YPF busca que su app y sus estaciones concentren cada vez más servicios en un mismo lugar: combustible, comida, pagos, inversiones, carga eléctrica y, ahora, logística. Resta ver cuándo se oficializa el acuerdo, cuántas estaciones participarán en una primera etapa y qué condiciones tendrá el servicio para los usuarios de Mercado Libre.