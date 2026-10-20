La criptomoneda más popular subió 1% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum cotiza a u$s2.450 y las stablecoins como USDT marcan $1.626 en Argentina, reflejando el impacto de la moneda digital en el sistema financiero.

El mercado global de criptomonedas registra un crecimiento del 1,13%, con Bitcoin liderando el sector al concentrar el 60,11% de la predominancia.

Bitcoin cotiza este martes a u$s82.714,85 tras un incremento del 1% en 24 horas, consolidando una capitalización de mercado de u$s1,66 billones.

Bitcoin cotiza a u$s82.714,85 este martes tras un aumento de 1% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s1,66 billones, según datos extraídos de Binance.

El mercado cripto mundial reporta este martes 20 de octubre una capitalización de u$s0, monitoreada por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 1,13% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 60,11% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,82%. Las demás criptomonedas representan el 29,07%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, martes 20 de octubre, las cotizaciones promedio en dólares globales de las principales criptomonedas son las que se detallan a continuación:

Bitcoin: u$s82.714,85 (1%)

Ethereum: u$s2.450 (2,04%)

BNB: u$s736,35 (1,41%)

Ripple: u$s1,33 (2%)

Solana: u$s106,40 (1,95%)

Cardano: u$s0,22 (2,37%)

Polkadot: u$s1,16 (-0,57%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,26%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 20 de octubre:

Bitcoin: $134,79 millones

Ethereum: $4 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.170,61

Solana: $174.039

Cardano: $365,43

Polkadot: $1.908,65

Dogecoin: $132,60

Polygon: $154,58

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al martes 20 de octubre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.626

DAI: $1.633,59

USDC: $1.627,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el panorama financiero. Su misión principal es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos, eliminando intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona a través de un sistema de consenso basado en prueba de trabajo, donde los mineros validan las transacciones a partir de complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad y confiabilidad de la red, aunque tiene el inconveniente de un elevado consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha adquirido relevancia no solo como moneda digital, sino también como un resguardo de valor, comparado con el oro. Su cantidad limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores que buscan protegerse de la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Para abordar estos problemas, se han propuesto soluciones como la Lightning Network, destinada a agilizar las transacciones y reducir sus costos.

A pesar de los problemas de uso ilícito y las fluctuaciones de su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular y valiosa, con un impacto profundo en el sistema financiero global.