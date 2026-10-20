El caso salió a la luz en medio de una investigación por un ataque a la cadena de distribución de estos dispositivos que afectó a usuarios en Asia

Chainalysis revela la vulnerabilidad en la cadena de suministro de hardware wallets, con pérdidas globales por +u$s90M.

Los dispositivos, vendidos por CryptoBilis, incluían componentes ocultos que transmitían la frase de recuperación a atacantes.

Un operador de una estafa online perdió más de 60 Bitcoin, valuados en aproximadamente u$s4,8 millones, luego de guardar los fondos en tres billeteras físicas Ledger que fueron modificadas para robar las frases de recuperación.

El caso salió a la luz en medio de una investigación por un ataque a la cadena de distribución de estos dispositivos que afectó a usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático.

La información fue difundida por la firma de análisis blockchain Chainalysis. Según la reconstrucción, el propio estafador había obtenido los fondos mediante una modalidad fraudulenta conocida como task scam, en la que las víctimas son engañadas con supuestas oportunidades de trabajo online.

La paradoja es que terminó perdiendo parte de ese dinero en el mismo tipo de ataque que afectó a otros usuarios del ecosistema cripto.

El episodio se produjo en medio de una serie de robos vinculados con dispositivos Ledger vendidos a través de CryptoBilis, un distribuidor que operaba en países del sudeste asiático.

De acuerdo con la investigación, los atacantes habrían abierto equipos originales, incorporado componentes electrónicos ocultos y vuelto a ponerlos en circulación, con el objetivo de capturar las 24 palabras de la frase semilla durante la configuración inicial de las billeteras, dato que permite recuperar el acceso a los criptoactivos.

Cómo funcionó el robo de las wallets Ledger

La clave del ataque fue la manipulación física de los dispositivos. Los componentes incorporados de manera clandestina podían leer la información que aparecía en la pantalla de la billetera durante la configuración y capturar la frase semilla de 24 palabras.

Luego, mediante una conexión móvil LTE y una eSIM integrada, transmitían esos datos a los atacantes, que podían utilizarlos para acceder a las direcciones y retirar los fondos.

El método resulta especialmente preocupante porque no dependía de que las víctimas descargaran un programa malicioso o aprobaran una transacción sospechosa. La intervención se realizaba sobre el propio hardware, antes de que el usuario comenzara a operar con normalidad.

Además, según la información publicada sobre la investigación, los dispositivos adulterados podían superar ciertos controles de autenticidad porque el componente de seguridad principal de Ledger permanecía intacto.

De acuerdo con Chainalysis, el operador de la estafa había trasladado los fondos a tres direcciones de Ledger. El 9 de octubre, los atacantes vaciaron las tres billeteras y se llevaron 60 BTC.

Las estimaciones periodísticas situaron el valor del botín en torno a los u$s4,8 millones, aunque otras publicaciones calcularon que superaba los u$s4,9 millones. La diferencia responde a la cotización utilizada para valorar los bitcoins

La estafa que habría generado los fondos robados se conoce como task scam o fraude de tareas online. El esquema suele comenzar con ofertas de empleo que prometen ingresos por llevar a cabo acciones sencillas, como publicar reseñas falsas de productos o impulsar ventas en plataformas digitales.

En una primera etapa, los responsables pueden pagar pequeñas sumas para generar confianza y convencer a las víctimas de que la actividad es legítima.

Después, el sistema muestra un supuesto saldo negativo o exige un depósito para desbloquear las ganancias acumuladas. Quienes caen en la trampa terminan enviando dinero propio con la expectativa de cobrar una remuneración que nunca llega.

Un trader perdió 80 BTC tras confiar en una nueva cartera Ledger manipulada

Además del conocido incidente de ciberataque, un trader argentino perdió 80 bitcoins, valuados en unos u$s6,6 millones, tras enviar sus fondos a una nueva cartera Ledger que resultó manipulada con un chip espía.

El trader había transferido los 80 BTC a la nueva billetera el 29 de septiembre de 2026. Diez días después, el 9 de octubre, los fondos desaparecieron en una única transacción que vació por completo la cartera, período en el que la plataforma fue vulnerada

El dispositivo, adquirido a través del revendedor malasio CryptoBilis, llegó con el precinto intacto y sin señales visibles de manipulación, lo que inicialmente generó confianza en el comprador.

Investigadores revelaron que el dispositivo contenía una placa electrónica oculta bajo la pantalla, equipada con una antena y una tarjeta SIM.

Este componente estaba diseñado para capturar y transmitir la frase de recuperación de 24 palabras, la llave maestra que permite restaurar cualquier cartera en otro dispositivo.

Una vez obtenida esa información, los atacantes pudieron mover los fondos sin necesidad de volver a acceder físicamente al hardware.

Ledger pidió a CryptoBilis que suspendiera la venta de dispositivos mientras se investiga el caso, aunque no confirmó oficialmente que el hardware estuviera manipulado.

La compañía reconoció que el ataque forma parte de un patrón más amplio de incidentes vinculados a la cadena de suministro y que las pérdidas totales podrían superar los u$s90 millones, según estimaciones de firmas de análisis como Arkham Intelligence.

El caso generó gran preocupación entre los usuarios de hardware wallets, que suelen considerarse la forma más segura de almacenar criptomonedas fuera de línea.

La paradoja es que el robo no se produjo por un hackeo remoto, sino desde dentro de la propia caja del dispositivo.