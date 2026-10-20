Según su publicación en redes sociales, la criptomoneda va camino a un soporte cerca de esa cifra, sobre todo si el mercado accionario sufre esa corrección

Especialistas como Ki Young Ju cuestionaron esta proyección, señalando que el respaldo institucional de los ETF sitúa el soporte real cerca de los u$s30.000.

El análisis sugiere que la baja en activos de riesgo, sumada a la suba de bonos y un dólar fuerte, podría arrastrar la cotización del criptoactivo.

Mike McGlone, estratega de Bloomberg, advirtió que Bitcoin podría caer hasta los u$s10.000 si el mercado de acciones de Wall Street pierde un 20%.

Mike McGlone, estratega senior de commodities de Bloomberg Intelligence, reiteró que Bitcoin (BTC) podría caer hacia los u$s10.000 si las acciones estadounidenses sufren una baja de 20%.

El experto lo vaticinó en redes, donde adelantó un informe de su equipo titulado "A Bitcoin $10,000 Reversion Path Could Trigger Tumbling Dominoes".

Según su publicación, BTC va camino a un soporte cerca de esa cifra, sobre todo si el mercado accionario sufre esa corrección.

Mike McGlone prevé Bitcoin en caída hasta los u$s10.000 si Wall Street cae

El contexto hace que la cifra impresione. Bitcoin cotiza cerca de los u$s82.000 por unidad, según datos de Bitso, un 35% por debajo de su récord de u$s126.080 de octubre de 2025.

Llegar a u$s10.000 implicaría una caída de casi 88% desde el precio actual y de alrededor de 92% desde el máximo. Es una distancia que ningún ciclo anterior mostró desde un nivel de partida tan alto.

McGlone apuntó al pico de BTC por encima de los u$s100.000 en 2025, a la suba del oro por encima de los u$s5.000 y al aumento de los rendimientos de los bonos como señales de que el largo rally de los activos de riesgo iniciado en 2009 podría estar cerca de su final.

Mike McGlone prevé una caída de Bitcoin hasta los u$s10.000 si Wall Street cae un 20%

Su análisis compara las medias móviles de 50 semanas de BTC, el S&P 500, un índice de metales y los futuros de cobre, y vincula la reciente caída de Bitcoin con el alza de los bonos del Tesoro, un dólar más fuerte y las liquidaciones de posiciones apalancadas.

Para el experto, la debilidad cripto podría ser una alerta temprana de un golpe más amplio a los mercados.

Según los reportes, McGlone repite el objetivo de u$s10.000 desde hace años y lo reforzó varias veces en 2026. En abril habló de "un huracán en camino" y alertó que Bitcoin podía caer a ese nivel este año, aunque aclaró que si se mantenía por encima de u$s75.000 estaría equivocado.

En agosto, sostuvo que la consolidación por debajo de u$s69.000 apuntaba a un camino hacia ese piso. Pero el precio nunca llegó, y el escenario sigue atado a una condición que todavía no se dio, la caída de 20% en las acciones.

Las críticas no tardaron en llegar. Ki Young Ju, fundador de CryptoQuant, respondió que el piso on-chain está mucho más cerca de los u$s30.000 y que los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado absorbieron unos u$s58.000 millones, un respaldo institucional que, según él, dificulta ese escenario.

Ju agregó que el gráfico de McGlone muestra el precio de Bitcoin dividido por 10, de modo que el "10.000" del eje en realidad equivale a u$s100.000. Para él, un Bitcoin a u$s10.000 implicaría un ratio MVRV de 0,2, muy por debajo del 0,6 del peor piso histórico, y exigiría que los tenedores de largo plazo, que ya atravesaron varias caídas de 75%, capitularan.