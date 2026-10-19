La firma japonesa aportará 2.100 BTC y u$s2.5 millones para tomar el control de Super League, que planea financiar nuevas compras de la criptomoneda

Metaplanet, líder en tenencias corporativas de BTC, amplía así su estrategia a Nasdaq, buscando diversificar financiamiento y aumentar Bitcoin por acción.

La operación busca convertir a Super League, que será Superplanet, en una filial para financiar futuras compras de Bitcoin en el mercado de capitales de EE. UU.

Metaplanet adquiere 93,7% de Super League (Nasdaq) con 2.100 BTC y US$2.5M, transformándola en vehículo de acumulación de Bitcoin.

Metaplanet, la compañía japonesa que acumula Bitcoin como activo de reserva, avanzará con la adquisición del 93,7% de Super League, una empresa de juegos y medios digitales que cotiza en Nasdaq, mediante un aporte de 2.100 BTC, u$s2.5 millones en efectivo y otros instrumentos financieros.

Los inversores aprobaron los acuerdos, cuyo cierre está previsto para el cuarto trimestre de 2026, con el objetivo de convertir a la firma estadounidense en un vehículo de acumulación de Bitcoin.

La operación también contempla cambiar el nombre de Super League a Superplanet y modificar su símbolo bursátil a SUPA. La nueva estrategia buscará aumentar la cantidad de Bitcoin por acción y financiar futuras compras mediante la emisión de acciones preferentes.

Como parte de la operación, Metaplanet aportará 2.100 bitcoins y u$s2.5 millones en efectivo a cambio de 44 millones de acciones comunes de Super League. El acuerdo también incluye 100 acciones preferentes perpetuas convertibles y warrants a 10 años, que permiten adquirir acciones adicionales en el futuro.

Con esta participación, Metaplanet buscará tomar el control de la compañía y obtener la capacidad de nombrar a la mayoría de los integrantes de su consejo de administración. Las acciones comunes que reciba estarán sujetas a un período de bloqueo de cinco años, según los términos anunciados.

Los inversores de Super League también aprobaron autorizaciones para emitir hasta 435,9 millones de acciones comunes en operaciones relacionadas con Metaplanet y Evo Fund. Esa cifra corresponde al conjunto de operaciones contempladas y no únicamente a las acciones que recibirá la firma japonesa.

Metaplanet adquiere 93,7% de Super League (Nasdaq) con 2.100 BTC

Superplanet buscará financiar nuevas compras de Bitcoin

Con el cambio de estrategia, Superplanet planea utilizar el mercado de capitales para conseguir fondos destinados a comprar más Bitcoin.

Una de las alternativas será emitir acciones senior perpetuas no convertibles, instrumentos que pueden captar capital sin establecer un vencimiento ordinario.

Por su parte, Metaplanet tendría la opción de invertir hasta u$s210 millones en acciones preferentes junior de la compañía.

Estos títulos formarían parte de la estructura de financiamiento prevista para impulsar la estrategia de acumulación de BTC.

La propuesta busca que Superplanet pueda obtener dólares para comprar Bitcoin sin depender exclusivamente de préstamos tradicionales.

Sin embargo, todavía no se detallaron todos los detalles de las futuras emisiones, como:

las tasas

las condiciones de pago

los plazos para concretarlas.

La compañía también quiere utilizar el Bitcoin por acción como una de sus principales métricas para evaluar su estrategia. Este indicador permite observar cuánto BTC corresponde a cada acción y analizar cómo evolucionan las tenencias en relación con la cantidad de títulos emitidos.

Metaplanet busca ampliar su estrategia con Bitcoin

La operación representa un nuevo paso para Metaplanet, que busca ampliar sus reservas de Bitcoin y diversificar sus fuentes de financiamiento.

Además de los instrumentos que utiliza en Japón, la compañía podrá explorar nuevas alternativas de captación de capital en el mercado estadounidense mediante su participación en Superplanet.

Metaplanet figura entre las principales empresas del mundo por sus tenencias corporativas de Bitcoin.

Con este acuerdo, busca extender su estrategia a una compañía que cotiza en Nasdaq y utilizar su estructura financiera para impulsar futuras adquisiciones de la criptomoneda.

Para Super League, el cambio implicará dejar atrás su enfoque centrado en los juegos y los medios digitales para priorizar la acumulación de Bitcoin.

Sin embargo, la operación todavía debe completarse y el resultado dependerá de la ejecución de los acuerdos, la capacidad de captar nuevos fondos y la evolución del mercado de criptoactivos.