La integración permitirá pagar con criptomonedas y stablecoins desde billeteras digitales, sin vender ni transferir los activos antes de comprar

Visa impulsa las stablecoins como infraestructura de pagos; Argentina es clave, con u$s88.500M en cripto operaciones.

La integración simplifica el uso de activos digitales, con Mesh gestionando conversión y Visa aportando la credencial.

Mesh y Visa se unen para permitir pagos con criptomonedas y stablecoins en 175 millones de comercios físicos y online.

Mesh se asoció con Visa para que los usuarios de billeteras digitales puedan pagar con criptomonedas y stablecoins en comercios físicos y online, sin vender ni transferir previamente sus activos.

Mesh es una firma de tecnología financiera que desarrolla infraestructura para realizar pagos con criptomonedas y stablecoins. La integración apunta a más de 175 millones de puntos de venta en todo el mundo.

La propuesta busca simplificar el uso cotidiano de los activos digitales y conectarlos con la infraestructura de pagos tradicional.

Para hacerlo, Mesh se encargará de la financiación y la conversión de los fondos, mientras que Visa aportará la credencial necesaria para procesar las operaciones en su red.

El sistema utilizará una credencial de Visa que operará en segundo plano.

Mesh gestionará la financiación y la conversión de los activos para completar el pago, de modo que el usuario pueda utilizar su saldo digital en comercios que operan con la red de la compañía.

La integración permitirá pagar con criptomonedas y stablecoins desde billeteras digitales

Visa apuesta a las stablecoins como infraestructura de pagos

El acuerdo se enmarca en la estrategia de Visa para incorporar activos digitales a su infraestructura de pagos. La compañía trabaja en soluciones que permitan a bancos y fintechs conectar sus productos con el ecosistema cripto, tanto para ingresar y retirar fondos como para pagar en comercios de su red.

Antonia De Souza, responsable de Blockchain y Criptomonedas de Visa para Latinoamérica, destacó durante el Fintech Meetup Córdoba que las stablecoins dejaron de ser un fenómeno de nicho y avanzan como una alternativa para mover dinero.

La ejecutiva también indicó que la empresa desarrolla soluciones para que los usuarios puedan gastar activos digitales desde sus billeteras.

La propuesta tiene aplicaciones que van más allá de las compras cotidianas. Las stablecoins permiten transferir fondos durante las 24 horas, incluidos fines de semana y feriados, sin depender de los horarios bancarios tradicionales.

En el comercio internacional, esa disponibilidad puede reducir demoras y costos asociados a las transferencias.

En el mercado minorista, la posibilidad de pagar directamente desde una billetera podría ampliar los usos de estos activos, que muchas personas utilizan para mantener ahorros en dólares digitales.

Visa y Mesh buscan ampliar los pagos con criptomonedas

Argentina es un mercado relevante para esta estrategia. Según datos de Chainalysis citados por Visa, el país registró u$s88.500 millones en operaciones con criptoactivos, un 15,3% más que el año anterior.

Además, Visa participa junto con más de 140 empresas en iniciativas vinculadas a OpenUSD, una stablecoin orientada al mercado financiero.

Por su parte, Mesh desarrolla tecnología para conectar billeteras digitales con sistemas de pago.

La empresa participó en el lanzamiento de la función "Pagar con Cripto" de PayPal y acumuló más de u$s130 millones en financiamiento.

En enero de 2026, alcanzó el estatus de unicornio tras una ronda de inversión de u$s75 millones liderada por Dragonfly.

Con el acuerdo, ambas compañías buscan facilitar el uso de criptomonedas en compras cotidianas. Sin embargo, todavía deben confirmar cuándo estará disponible la integración, qué billeteras podrán utilizarla y en qué mercados funcionará.