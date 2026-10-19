La criptomoneda número uno subió 0,78% en las últimas 24 horas. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Para comprar criptomonedas en Argentina de forma segura, se recomienda operar en plataformas registradas como PSAV ante la Comisión Nacional de Valores.

El mercado global de criptomonedas suma una capitalización de u$s2,74 billones, con Bitcoin manteniendo una dominancia predominante del 60,23%.

Bitcoin alcanzó una cotización de u$s82.073,80 este lunes tras registrar un incremento del 0,78% en las últimas 24 horas, según datos de Binance.

Este lunes, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un aumento de 0,78% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s82.073,80, con un mercado circulante equivalente a u$s1,65 billones, según Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,74 billones este lunes 19 de octubre, según datos de CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un 0,72% en el último día. Bitcoin alcanza un 60,23% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 10,71%, y las demás criptomonedas un 29,06%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al lunes 19 de octubre, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s82.073,80 (0,78%)

Ethereum: u$s2.402,22 (0,34%)

BNB: u$s726,38 (1,23%)

Ripple: u$s1,30 (1,56%)

Solana: u$s104,46 (1,50%)

Cardano: u$s0,22 (0,04%)

Polkadot: u$s1,13 (4,17%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,16%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este lunes 19 de octubre:

Bitcoin: $133,10 millones

Ethereum: $3,89 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.116,17

Solana: $169.937,70

Cardano: $353,64

Polkadot: $1.831,49

Dogecoin: $128,80

Polygon: $149,13

Por otro lado, este lunes 19 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.618

DAI: $1.624,04

USDC: $1.620,10

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina requiere abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que facilita la recepción de transferencias en pesos para fondear la cuenta y realizar compras de criptomonedas.

Luego, solo es necesario seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. También se pueden usar tarjetas de crédito como método de pago, gracias a servicios como Mercado Pago.

Además, las exchanges permiten intercambiar activos digitales y enviarlos mediante QR o claves públicas a otras billeteras.

Otra alternativa para adquirir criptomonedas es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan directamente.

En este método, se pueden usar diversos medios de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es clave analizar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, se recomienda evitar plataformas con problemas de seguridad, como Paxful, que ha recibido numerosas denuncias de los usuarios.

Esto se debe a que suelen carecer de sistemas de detección para proteger a los usuarios de estafas y fraudes.