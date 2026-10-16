En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal subió 1,85%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

Ethereum escaló un 4,61% hasta u$s2.457,19, mientras que los dólares cripto como el USDT cotizan en el mercado argentino a $1.615.

La criptomoneda concentra el 59,75% del mercado total, con una capitalización propia de u$s1,65 billones según datos de Binance.

El precio de Bitcoin subió 1,85% este 16 de octubre y alcanzó los u$s81.924,60 a nivel global, cotizando en Argentina a $132,62 millones.

Este viernes, Bitcoin experimentó un aumento de 1,85%, ubicando su precio en u$s81.924,60 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,65 billones, según el panel de Binance.

El mercado de criptomonedas registra este viernes 16 de octubre una capitalización de u$s2,75 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.960 monedas.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un 2,24% en las últimas 24 horas. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,75%, Ethereum con un 10,89%, y las demás monedas lograron un 29,36%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 16 de octubre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s81.924,60 (1,85%)

Ethereum: u$s2.457,19 (4,61%)

BNB: u$s726,61 (1,59%)

Ripple: u$s1,33 (3,14%)

Solana: u$s105,61 (3,85%)

Cardano: u$s0,23 (4,17%)

Polkadot: u$s1,17 (10,68%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,95%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al viernes 16 de octubre:

Bitcoin: $132,62 millones

Ethereum: $3,98 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.165,90

Solana: $171.196,50

Cardano: $372,28

Polkadot: $1.911,72

Dogecoin: $132,45

Polygon: $155,68

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este viernes 16 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.615

DAI: $1.621,32

USDC: $1.617

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es ofrecer una forma descentralizada de realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones a través de complejos cálculos matemáticos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo de energía.

Con el paso de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparado con el oro, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de transacción, han surgido soluciones como la Lightning Network que ayudan a mejorar estos aspectos.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada, con un impacto profundo en la industria financiera global.