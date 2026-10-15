La cuarta mayor criptomoneda no registró variaciones de importancia en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

XRP mantiene su relevancia global en pagos pese a litigios con SEC; conoce su cotización en pesos argentinos.

XRP, la 4ta criptomoneda, cotiza a u$s1,34; el mercado cripto global alcanzó u$s2,75 billones este jueves.

XRP, la cuarta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s84.356,87 millones, registró un aumento de 0,04% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,34 por unidad este jueves, según datos de Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,75 billones este jueves 15 de octubre, con 39.955 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,14% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,92%, Ethereum mantiene un 10,78%, y el resto agrupa el 29,30%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 15 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s82.116,85 (0,38%)

Ethereum: u$s2.432,30 (-0,36%)

BNB: u$s730,21 (-0,10%)

Ripple: u$s1,34 (0,04%)

XRP: u$s105,61 (0,77%)

Cardano: u$s0,23 (-0,35%)

Polkadot: u$s1,11 (-1,96%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,16%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al jueves 15 de octubre:

Bitcoin: $133,11 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.172,16

XRP: $171.695,60

Cardano: $372,99

Polkadot: $1.804,94

Dogecoin: $131,69

Polygon: $154,19

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor uso en Argentina tienen este jueves 15 de octubre las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.617,20

DAI: $1.620,69

USDC: $1.618,30

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda reconocida, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el respaldo de Ripple. Su objetivo principal es resolver los problemas de costo y tiempo en transferencias internacionales, ofreciendo una alternativa rápida y eficiente.

XRP no utiliza sistemas de minería como el Proof of Work ni validaciones Proof of Stake. En su lugar, opera bajo el algoritmo de consenso "RippleNet", capaz de procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum en eficiencia.

La empresa Ripple ha establecido socios estratégicos con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP facilitar pagos rápidos y de bajo costo, ganando terreno en el sector financiero.

Aunque XRP ha enfrentado cuestionamientos por su centralización, sigue siendo una solución eficiente y económica para pagos. Ripple continúa mejorando la infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza en su plataforma.

A pesar de problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en los pagos internacionales.