En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda líder bajó un 0,36%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

La red Ethereum permitió stablecoins, NFTs y mejoró escalabilidad con soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync.

Vitalik Buterin lanzó Ethereum en 2015 para dApps, contratos inteligentes y tokenización, impulsando la Web3 descentralizada.

Ethereum cotiza a u$s2.432,30 tras una baja del 0,36%; el mercado cripto global retrocedió un 0,14% el 15 de octubre.

Según el panel de Binance, Ethereum bajó un 0,36% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s2.432,30 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s297.072,56 millones.

El mercado cripto mundial reporta este jueves 15 de octubre una capitalización de u$s2,75 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un retroceso del 0,14% en las últimas horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 59,92%, mientras Ethereum capturó un 10,78%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,30% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el jueves 15 de octubre es:

Bitcoin: u$s82.116,35 (0,34%)

Ethereum: u$s2.432,30 (-0,36%)

BNB: u$s730,21 (-0,10%)

Ripple: u$s1,33 (-0,10%)

Solana: u$s105,61 (0,77%)

Cardano: u$s0,23 (-0,35%)

Polkadot: u$s1,11 (-1,96%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,16%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 15 de octubre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $133,11 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.172,16

Solana: $171.695,60

Cardano: $372,99

Polkadot: $1.804,94

Dogecoin: $131,69

Polygon: $154,19

Además, al jueves 15 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.617,20

DAI: $1.620,69

USDC: $1.618,30

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum se lanzó en 2015 como un proyecto innovador, creado por Vitalik Buterin y su equipo, con el objetivo de ir más allá de las capacidades de Bitcoin.

Mientras que Bitcoin demostró el potencial de la blockchain para crear una moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan sin intervención humana, lo que asegura la automatización de procesos y la eliminación de intermediarios.

En 2014, Ethereum logró un exitoso financiamiento colectivo que permitió su lanzamiento oficial, junto con la criptomoneda Ether (ETH).

Desde su creación, los contratos inteligentes han sido fundamentales para la red, permitiendo la automatización de transacciones y acuerdos de manera eficiente y segura.

Ethereum también popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas digitales, como las stablecoins, cuyo valor está respaldado por activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha abierto nuevas puertas en el ámbito de la propiedad digital.

La creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió a otros proyectos desarrollar sus propias redes basadas en la estructura de Ethereum, como es el caso de BNB y Avalanche.

Además, con la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, Ethereum ha logrado mejorar su escalabilidad, reduciendo costos y aumentando la eficiencia de las transacciones.

Además de sus logros tecnológicos, Ethereum también ha sido un impulsor clave de la Web3, un concepto que promueve una Internet descentralizada.

Esta nueva Internet pone el control de los datos en manos de los usuarios, garantizando mayor privacidad y autonomía al eliminar la necesidad de intermediarios como gobiernos y empresas.