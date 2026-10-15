La criptomoneda número uno subió 0,34% en las últimas 24 horas. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Creado en 2009 por Satoshi Nakamoto, Bitcoin es un activo descentralizado y de oferta limitada a 21 millones de unidades.

El mercado global de criptomonedas, valuado en u$s2,75 billones, decreció 0,13%; Ethereum tiene 10,78% de la cuota.

Bitcoin subió 0,34% y alcanzó los u$s82.116,35 este jueves, liderando el mercado cripto global con u$s1,65 billones.

Según el panel de Binance, Bitcoin subió un 0,34% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s82.116,35 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s1,65 billones.

El mercado cripto global asciende a u$s2,75 billones de capitalización este jueves 15 de octubre, de acuerdo con CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un 0,13% en el último día. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 59,92%, seguido por Ethereum con un 10,78%. El resto de monedas captó un 29,29%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el jueves 15 de octubre es:

Bitcoin: u$s82.116,35 (0,34%)

Ethereum: u$s2.431,80 (-0,41%)

BNB: u$s730,17 (-0,10%)

Ripple: u$s1,33 (-0,10%)

Solana: u$s105,51 (0,72%)

Cardano: u$s0,23 (-0,21%)

Polkadot: u$s1,11 (-1,92%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,17%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al jueves 15 de octubre:

Bitcoin: $133,11 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.172,16

Solana: $171.695,60

Cardano: $372,99

Polkadot: $1.804,94

Dogecoin: $131,69

Polygon: $154,19

Por otro lado, este jueves 15 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.616,20

DAI: $1.620,69

USDC: $1.618

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que cambió la forma de hacer transacciones en el sistema financiero global. Su propósito es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un mecanismo de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones realizando cálculos matemáticos complejos. Este sistema garantiza la seguridad de la red, aunque con un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, comparable con el oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los desafíos en cuanto a escalabilidad y altos costos de transacción, soluciones como la Lightning Network han sido desarrolladas para mejorar la eficiencia.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa y con un gran impacto en el sector financiero global.