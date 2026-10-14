La criptomoneda número cinco en capitalización retrocedió 3,57% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Creada por Anatoly Yakovenko, la red destaca por su tecnología Proof of History para procesar miles de transacciones rápidas a bajo costo.

El mercado global de criptomonedas retrocede 2,18% a u$s2,74 billones, liderado por caídas en Bitcoin a u$s81.581 y Ethereum a u$s2.430.

Solana cae 3,57% y cotiza a u$s103,76 tras la baja general del mercado de criptomonedas, con una capitalización de u$s61.136 millones.

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un descenso de 3,57% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este miércoles a u$s103,76, con una capitalización de mercado de u$s61.136,96 millones.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,74 billones este miércoles 14 de octubre, con 39.947 monedas en circulación.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -2,18% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,86%, Ethereum mantiene un 10,83%, y el resto agrupa el 29,31%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, miércoles 14 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s81.581,72 (-2,27%)

Ethereum: u$s2.430,49 (-3,47%)

BNB: u$s728,62 (-2,10%)

Ripple: u$s1,33 (-3,33%)

Solana: u$s103,76 (-3,57%)

Cardano: u$s0,23 (-3,22%)

Polkadot: u$s1,12 (-3,20%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,77%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al miércoles 14 de octubre:

Bitcoin: $131,94 millones

Ethereum: $3,94 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.151,35

Solana: $168.472,10

Cardano: $368,90

Polkadot: $1.829,19

Dogecoin: $133,15

Polygon: $156,36

Por otro lado, este miércoles 14 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.613,10

DAI: $1.623,48

USDC: $1.615,40

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana refleja una búsqueda constante de innovación dentro del ecosistema blockchain. Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, fundó Solana en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

Una de las características distintivas de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones y permite un procesamiento rápido y económico.

A diferencia de Ethereum, que inicialmente procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana ofrece una capacidad para manejar miles, posicionándola como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de su red principal en 2020 marcó un antes y un después en la industria blockchain, al consolidarse como una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas. Con transacciones rápidas y costos mínimos, Solana se volvió especialmente atractiva en áreas como DeFi y NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente gracias a su enfoque en el rendimiento y la accesibilidad. Aunque Ethereum mantiene un liderazgo consolidado debido a su amplia adopción y comunidad, Solana representa una alternativa sólida para proyectos que requieren mayor escalabilidad y menor costo.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización, temas que su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver. Estas iniciativas buscan fortalecer su infraestructura y mejorar su competitividad frente a Ethereum.

Hoy, Solana es considerada una blockchain disruptiva que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, estableciéndose como un fuerte competidor en la carrera por democratizar la tecnología blockchain.