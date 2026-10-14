En las últimas 24 horas, la segunda mayor cripto bajó 3,56%. Cuáles fueron lo valores de otras divisas digitales y dólares digitales

Creado por Vitalik Buterin en 2015, Ethereum es clave para dApps, contratos inteligentes y Web3, con 10,83% del mercado.

Este miércoles, Ethereum, la segunda criptomoneda en importancia, experimentó un retroceso de 3,56% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s2.428,63, con un mercado circulante equivalente a u$s296.617,72 millones, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,74 billones de capitalización este miércoles 14 de octubre, con 39.947 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -2,22% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,86%, Ethereum ocupa un 10,83%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,31%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día miércoles 14 de octubre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s81.583,42 (-2,24%)

Ethereum: u$s2.428,63 (-3,56%)

BNB: u$s728,39 (-2,01%)

Ripple: u$s1,33 (-3,10%)

Solana: u$s103,81 (-3,26%)

Cardano: u$s0,23 (-3,27%)

Polkadot: u$s1,12 (-2,89%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,59%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al miércoles 14 de octubre:

Bitcoin: $132,58 millones

Ethereum: $3,93 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.155,01

Solana: $168.724

Cardano: $368,64

Polkadot: $1.824,76

Dogecoin: $133,27

Polygon: $156,48

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este miércoles 14 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.613,10

DAI: $1.623,61

USDC: $1.615

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, es una blockchain que ha marcado una diferencia significativa en la tecnología de criptomonedas.

Mientras Bitcoin validaba el uso de la blockchain para realizar transacciones financieras descentralizadas, Ethereum fue más allá, permitiendo la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps) gracias a la implementación de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten la automatización de tareas y transacciones sin la intervención de terceros, lo que otorga mayor seguridad y transparencia al ecosistema. El proyecto se financió mediante un crowdfunding en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), pronto ganó popularidad.

Los contratos inteligentes no solo sirven para transacciones financieras, sino que también permiten aplicaciones en otros campos como la logística, la atención médica y más. Este enfoque amplió las posibilidades de la tecnología blockchain más allá de las monedas digitales.

Ethereum también popularizó la creación de tokens, lo que permitió el surgimiento de activos digitales como las stablecoins, cuyo valor está vinculado a activos tradicionales, y los NFT (tokens no fungibles), los cuales han transformado mercados como el arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha revolucionado la forma en que entendemos la propiedad en el entorno digital. La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otras redes basadas en su estructura, como BNB y Avalanche, fueran creadas.

Además, la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, ha logrado mejorar la escalabilidad y la eficiencia de Ethereum, permitiendo una mayor velocidad de transacciones y reduciendo los costos asociados.

Finalmente, Ethereum ha jugado un papel central en el impulso de la Web3, una nueva era de Internet descentralizada que promueve la privacidad y autonomía de los usuarios.

Al eliminar intermediarios y poner el control de los datos en manos de los usuarios, Ethereum ha sido clave en la construcción de un futuro más transparente y justo.